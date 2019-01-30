Без отеков - хоть на марафон

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

В студии программы одна из зрительниц задала вопрос:

- Мне по работе приходится много ходить. Все бы ничего, но вечером после таких нагрузок ноги сильно отекают и болят. Что делать?

Отвечает врач кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман:

- Для начала нужно определить, из-за чего отекают ноги. Судя по описанию, наиболее вероятны две причины. Они встречаются очень часто. Возможно, виновата венозная недостаточность. Чтобы узнать точно, нужно провести ультразвуковое исследование средних и глубоких вен нижних конечностей. Кроме того, нужно сделать эхокардиографию, чтобы проверить, как работает ваше сердце, как клапаны качают кровь.

Если дело в состоянии вен, проблема решается довольно просто. Вы начинаете носить специальное компрессионное белье - чулки и колготки.

Но если причина в неправильной работе сердца, нужны дополнительные исследования. По их результатам вам назначат мочегонные, которые не позволят жидкости задерживаться в организме. Но без помощи врача в причине отеков не разобраться.

ДИАГНОСТИКА

Читаем анализы: лейкоциты

Норма лейкоцитов для взрослого и ребенка школьного возраста - от 4,5 тысячи до 10 тысяч. Лейкоциты называют также белыми клетками крови. Они защищают нас от бактериальных и вирусных инфекций. Проще говоря, поедают все встреченное чужеродное - микробов, раковые клетки.

Лейкоциты выше нормы: само по себе это неплохо. Значит, организм встретился с какой-то инфекцией и борется с ней. Главное, чтобы цифры не были превышены в течение долгого времени. За 7 - 10 дней после окончания заболевания уровень белых клеток крови должен упасть до нормального.

Если показатели просто заоблачные, если они не приходят в норму спустя 2 недели после выздоровления - необходимо обследоваться. Это может свидетельствовать, что в организме развивается скрытое воспаление. Либо быть признаком тяжелого заболевания - рака крови (при нем уровень лейкоцитов повышается очень сильно), когда белые клетки крови начинают расти патологически.

Лейкоциты ниже нормы: это означает, что иммунная система человека слаба. Любая инфекция может стать тяжелым ударом для организма.

Долговременное понижение лейкоцитов может быть признаком следующих тяжелых состояний:

- онкологического заболевания, подавляющего кроветворение;

- аутоиммунного заболевания (ревматоидный артрит, красная волчанка, склеродермии);

- длительно текущего хронического воспалительного процесса, когда костный мозг уже не может продуцировать иммунные клетки с той скоростью, с которой организм их потребляет.

Все эти состояния требуют лечения!

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