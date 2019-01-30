Наше Подмосковье. Решать задачи на пять

«НАМ НУЖЕН ПРОРЫВ»

Андрей Воробьёв отчитывается перед жителями региона о проделанной работе и озвучивает планы на будущее уже в седьмой раз. Свое нынешнее обращение Андрей Воробьёв назвал «Новая пятилетка».

«Это возможность еще раз отфиксировать то, что мы обещали жителям в ходе избирательной кампании, - отметил губернатор. - То, что мы продолжим делать в следующие пять лет в приоритетном порядке».

Кстати, в 2019 году Московская область будет праздновать свое 90-летие. По словам Андрея Воробьёва, «юбилейный год хотелось бы отметить и качеством перемен, и высоким уровнем совместной работы: министров и депутатов, общественников и правоохранителей, глав и членов местных советов, всех неравнодушных граждан».

Губернатор поблагодарил жителей области, которые на выборах 2018 года поддержали курс президента Владимира Путина и оказали доверие Андрею Воробьёву и его команде.

Конкретно

«Новый политический цикл - это новые, масштабные задачи во всех сферах. Нам нужен прорыв - в экономике, в технологиях».

По словам губернатора, сейчас главный вызов для российской власти - повышение реальных доходов жителей. Это значит - развитие экономики и создание новых рабочих мест.

«Президент ставит нам задачу войти в пятерку стран по объему ВВП. Чтобы добиться этого, стране нужен ежегодный рост не менее 3%. Сегодня мы вторые по объему ВРП* (валовый региональный продукт. - Авт.) в России, поэтому национальный успех во многом зависит от наших результатов. На основе данных Росстата мы прогнозируем за 2018 год рост в 4,4% (см. «Конкретно»). А для прорыва нам нужно достичь планки в 5%».

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

«Мы ежегодно вводим около сотни предприятий, в том числе с иностранным участием, и это несмотря на санкции. Бюджет стабильно прибавляет 50 млрд рублей, в этом году перешагнем отметку в 700 млрд рублей. Это значит, что наша цель - бюджет в 1 триллион - реальна и достижима».

Еще одно важное направление - строительство новых объектов здравоохранения и капитальный ремонт существующих. С 2013 года Московская область выделила на это 35 млрд рублей.

«Работают 22 сосудистых и 2 онкорадиологических центра. Успешно действуют 5 современных центров материнства и детства, которые принимают семьи не только из Подмосковья, но и Москвы, и других соседних регионов».

С 2013 года в Подмосковье построили 407 детских садов, в ближайшие пять лет откроют еще 60.

Сельское хозяйство

Решаются проблемы обманутых дольщиков. «Мы привлекли на достройку объектов порядка 60 млрд руб. внебюджетных средств и последовательно создавали механизмы решения этой проблемы. Это позволило выдавать 3 - 4 тысячи ключей, а в прошлом году - уже 10,5 тысячи. В 2019 году должна быть оказана помощь еще 19 тысячам обманутых дольщиков». За последние годы в области построили 22 путепровода, которые решили проблему заторов на многих дорогах с железнодорожными переездами.

«Мы построили мост в Дубне, разговоры о необходимости которого шли еще 50 лет назад. Поехал Красногорск, где до появления развязки Волоколамка - Ильинка всегда был транспортный коллапс».

В числе достижений Подмосковья Андрей Воробьёв особо отметил высокий уровень партнерства с Москвой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил ВИНОГРАДОВ, политолог, регионовед:

- Важно, что в выступлении губернатора каждый видел себя, а не просто самоотчет и рассказ о том, как все хорошо. Озвучены и достижения, но много говорилось и о задачах и тех планах, к которым хочется стремиться. Каждый житель Подмосковья мог увидеть себя в привязке к региону в целом и в привязке к той сфере деятельности, с которой они соприкасаются, будь то работа, медицина, образование и т. д.

Актуальные направления

Лео БОКЕРИЯ, российский врач-кардиохирург:

- Я очень впечатлен тем, что сделано и насколько четко сформулированы планы на будущее. Губернатор досконально знает все темы, бывает везде, людей знает. Я очень оптимистично смотрю на дальнейшее развитие, в том числе и в медицинском секторе, потому что для человека самое главное - чтобы он был здоров. В этом отношении очень много сделано, мы активно сотрудничаем и будем это сотрудничество продолжать.

О задачах на пять лет

ОБ ЭКОНОМИКЕ

Губернатор в первую очередь говорил об экономике. Он рассказал, что во время его выездов в муниципалитеты 80% местных жителей просят дать новые рабочие места и хорошие зарплаты, чтобы сотням тысяч людей не приходилось каждый день ездить на работу в Москву.

В этом вопросе уже есть реальный прогресс: за последние 6 лет в области создано 300 тысяч рабочих мест.

«Но это лишь треть от того, что нам требуется... В прошлом году у нас открылись такие крупные объекты, как «Черкизово» в Кашире, тепличный комплекс «Иванисово» в Электростали, ПСК «Фарма» в Дубне и еще несколько десятков предприятий в разных муниципалитетах. А в апреле с конвейера сойдет первый подмосковный «Мерседес»...

Подмосковье делает ставку на развитие особых экономических зон (три уже действуют, планируется открытие еще одной, в Кашире), а также индустриальных парков.

ОБ ЭКОЛОГИИ

«Магистральная для нас тема - экология. С этой трибуны в 2013 году, в первые дни своей работы, мы подняли эти непростые вопросы. Заручились поддержкой президента - именно благодаря его решению, выделенным финансовым ресурсам нам в итоге удалось закрыть 24 из 39 мусорных полигонов. Рекультивация уже завершена на полигонах «Электросталь», «Каширский» и «Быково». В этом году закончим «Кучино» и «Дубну Левобережную».

Инвестиции в Подмосковье

Губернатор особо отметил, что закрытие полигона и его рекультивация проблемы мусора не решает. Решение - в создании мусороперерабатывающих предприятий и новой культуре обращения населения с отходами. В Московской области с 1 января, напомним, введен раздельный сбор мусора: в одни контейнеры нужно выбрасывать «мокрый» мусор, пищевые отходы, органику, в другие - «сухой», который может быть переработан. Уже сегодня в Зарайске, Серебряных Прудах и Рошале работают современные комплексы по переработке отходов.

«У нас такой культуры никогда не было. Как раньше не было и иных привычек - многие не пристегивались в машине, не пропускали пешехода на зебре... А сейчас это уже норма. И если мы хотим жить в чистой стране, новый экологический стандарт тоже должен стать нормой. Мы не хотим и не можем открывать новые городские свалки. А значит, надо радикально сократить захоронение отходов. Возвращать их в полезный оборот, давать им вторую или превращать в топливо для выработки электроэнергии. Как это делают во всем мире, бережно относясь к природе и к своей стране».

В заключение Андрей Воробьёв особо отметил, что главными задачами работы региональной власти любого уровня были и остаются реальные перемены, которые должны чувствовать жители.

ЦИФРЫ

Ремонт дорог

2013 - 1380 км

2014 - 1873 км

2015 - 1971 км

2016 - 2212 км

2017 - 2905 км

2018 - 3182 км

ВАЖНО!

300 тыс. рабочих мест создано за 6 лет