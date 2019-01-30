Масла долей!

Моторное масло нужно менять раз в 7 - 10 тысяч километров. Многое зависит от возраста мотора, типа двигателя, его состояния, характера эксплуатации, но за 10 тысяч лучше не выбиваться. Иначе экономия нескольких тысяч неизбежно обернется расходами в десятки тысяч. А уж если машина начала «жрать» масло, застучала, задымила, то поздно пить боржоми, требуется оперативное вмешательство. Но гаражные «знатоки» будут настойчиво выдавать желаемое за действительное, предлагая различные при-парки.

1. Заливай погуще

Прямо рекомендация номер один у «знатоков». Жидкое быстрее сгорает и просачивается сквозь зазоры между цилиндрами и кольцами. А густое никуда не протекает и гореть не желает. Вывод прост: выбираешь более густое масло и продолжаешь ездить.

В реальности этот совет ничего хорошего не даст, а может и навредить. Двигатель рассчитан на масло определенной вязкости, и смазывание всех его частей идет через небольшие канавки. Слишком густое может и не совладать с задачей, кроме того, будет выше сопротивление этого масла, что приведет к росту расхода топлива.

Есть лишь одна особенность: среди самых востребованных сейчас всесезонных масел образцы с маркировкой 5W40 летом имеют большую вязкость, чем масло 5W30, и это предпочтительнее, если приходится часто стоять в пробках в жару. Но расход масла при неисправном моторе от выбора того или иного вида не зависит.

2. Используй минеральное

Якобы синтетика тоньше, жиже, она каких-то там защитных пленок не образует, синтетическое - сплошная химия, от которой «организму» старого мотора - смерть. Потому что он создавался для минерального масла. Но дело в том, что раньше просто не умели синтезировать масла, их гнали из мазута. Дешево и просто. Натуральное масло сильно густеет на холоде, а при высоких температурах теряет свойства. Идеальная среда для него - комнатная температура. Чтобы исправить это, добавляли присадки, но они не были стойкими.

Полусинтетика - это смесь, то есть полумеры. Она тоже боится холода и перегрева. А синтетическое масло позволяет легко запустить мотор в мороз, у него лучше проникающая способность. Значит, не следует из экономии покупать минералку. Нужно ориентироваться на рекомендации производителей масла, которые изменением набора присадок делают масла более подходящими, например, для турбомоторов или старых двигателей.

3. Купи присадки

Речь идет о чудодейственных средствах, которые теперь так много рекламируют. Это похоже на лечение керосином или заговоренной водой. Если верите - валяйте, но никакая жидкость из волшебного флакончика не заделает вам задиры на стенках цилиндров и трещины в металле не заклеит. Здесь требуются разборка, механическая обработка и замена деталей, то есть капремонт мотора.

4. Кругом подделка

Всеобщая паранойя по поводу контрафакта на руку официалам, которые расскажут, что в «Фольксвагены» нужно заливать только масло с аналогичным названием, как и в «Мицубиси», «Тойоту» и так далее. На деле автопроизводители не являются нефтяными компаниями, а масла для них делают те же самые фирмы, что производят горюче-смазочные материалы. Просто брендируют автомобильными эмблемами, но точно так же поступают, например, крупные сети супермаркетов. То есть это голый маркетинг, изменена лишь упаковка, внутри - то же масло, ориентируйтесь на маркировку.

Да, покупка фирменного масла у автодилера - высокая гарантия подлинности, но и хорошие сети автомобильных магазинов или АЗС не будут связываться с подделкой, зато вам не придется платить по 1500 - 2000 рублей за литр.

Вредный совет

Добавляй - менять не надо

Вот еще чушь какая: зачем менять масло, если и так по литру в две недели добавляешь? Ведь и так за пару месяцев обновляется полностью!

Дело в том, что масло не только смазывает, но и промывает мотор от гари, различных отложений. Если движок старый, в нем есть износ, то будет и мельчайшая стружка, она должна оседать в масляном фильтре. Вся эта взвесь попадает между трущимися частями и усиливает износ. Так что идеально не просто менять масло и масляный фильтр, но и промывать мотор специальным промывочным маслом.

ОФИЦИАЛЬНО

Я знаю все твои трещинки

Появится новая услуга для водителей

При покупке машины с рук можно будет официально выяснить ее подноготную. Правительство РФ распорядилось расширить список электронных услуг, доступных на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В этот список теперь включено предоставление сведений из электронных паспортов транспортных средств - ЭПТС. Потому что с осени этого года главный паспорт машины будут оформлять не на бумажном бланке, а в электронном виде.

Пока что эта услуга недоступна. Но в пояснительной справке сказано, что теперь технари займутся выведением этих сведений на единый портал, и в последующем любому желающему можно будет получить выписку об интересующей его машине. Не бойтесь, персональные данные о владельцах они разглашать не имеют права, закон такой. Но пробег, информация об участии в ДТП, ремонтах - все это станет доступным.

Сейчас бумажные ПТС такой информации не содержат, но интернет - он резиновый, поэтому электронные паспорта позволят заносить в них куда больше. Естественно, если владелец машины захочет завести именно такой паспорт и не будет стараться утаить все о своей машине.

Сейчас в разделе «Транспорт и вождение» на сайте госуслуг значатся три категории услуг: «Автомобильные и дорожные штрафы», «Водительское удостоверение», «Регистрация транспортного средства». Они позволяют не только записаться для оформления нужных документов в ГИБДД в интересующем подразделении и в подходящее время, но и сэкономить на госпошлине - при оплате с помощью банковской карты здесь же, на сайте, действует скидка.

Еще одно место, где можно оформить некоторые бумаги, - многофункциональные центры «Мои документы». В них машину на учет не поставишь, но можно продлить водительские права, если истек, например, их 10-летний срок. Правда, в ГИБДД это сделают от силы за пару часов, а в центр госуслуг придется приходить дважды в течение недели. Зато рядом с домом, в удобное время и без общения с суровыми людьми в погонах.