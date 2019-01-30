Узнать свою кредитную историю теперь можно дважды в год

С четверга вступают в силу поправки в закон «О кредитных историях». Теперь каждый житель России может абсолютно бесплатно дважды в год узнавать всю информацию, которую о нем передают банки. Получить документ можно как в электронном, так и в бумажном виде. Раньше лимит был вдвое меньше - бесплатно узнать свою кредитную историю можно было только раз в год. Хотя и этого вполне хватало.

Поправки в закон предложили в Центробанке. Там же сопоставили базы данных коммерческих банков и бюро кредитных историй (БКИ). Оказалось, что информация о многих заемщиках вообще не доходила до бюро. То ли из-за намеренной политики кредитных организаций, то ли из-за лени и разгильдяйства их сотрудников. А это плохо в первую очередь для хороших заемщиков.

- Корректная кредитная история - это важный фактор в создании здорового рынка, поскольку позволяет кредиторам получать актуальную и достоверную информацию о платежном поведении потенциального заемщика, а также обеспечивает добросовестным клиентам возможность получать более дешевые кредиты, - пояснили «КП» в Центробанке.

Простой пример. Человек несколько лет назад брал кредит, исправно платил по нему, а потом закрыл долг. Но банк не передал эту информацию в БКИ. Теперь, если человек обращается за кредитом в другой банк, тот проверяет и видит, что у человека совсем нет кредитной истории. А это минус, потому что банк не может оценить надежность заемщика. В итоге ему могут либо предложить более высокую ставку, либо вообще отказать в кредите (если у него при этом низкая зарплата).

Как пояснили в ЦБ, некорректной была информация почти о пяти миллионах кредитных историй. Регулятор обязал банки и МФО поднять все договора и предоставить недостающую информацию. Для сравнения, в базах крупнейших БКИ содержатся данные о поведении 70 млн заемщиков.

СПРАВКА «КП»

Как узнать свою кредитную историю

1. Заходите на сайт «Госуслуги.ру». В разделе «Налоги и финансы» есть подраздел «Сведения о бюро кредитных историй».

2. Заполняете заявку в электронном виде. Система спустя пару минут выдает вам список БКИ, где хранится ваша информация.

3. Далее идете на сайт любого из этих БКИ. Оформляете заявку на бесплатное получение в электронном виде. Этот сервис они обязаны предоставлять. Но многие просят заемщиков сначала подтвердить личность, придя в их офис с паспортом.

4. Получить кредитную историю бесплатно можно в некоторых крупных банках, если вы являетесь их клиентом.