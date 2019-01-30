О пресечении угона самолета в Афганистан: «Пилоты все сделали на высшем уровне»

Инцидент с попыткой захвата самолета, следовавшего из Сургута в Москву, произошел 22 января. Один из пассажиров потребовал развернуть самолет и направить его в Афганистан. Угрожал экипажу и пытался прорваться в кабину пилотов. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, где мужчина был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.

О работе современного пилота, об обучении, зарплате и «критиках» в интервью Aviation EXplorer рассказал заместитель генерального директора - летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик.

«НЕ ДОПУСТИЛИ ПАНИКИ»

- Они сделали все на высшем уровне, работали слаженно, не допустили паники на борту воздушного суда и самое главное - обеспечили безопасность пассажиров и воздушного судна, - охарактеризовал работу пилотов авиационный эксперт.

Летчики убедили «угонщика» (откуда они могли знать, насколько ситуация опасна, а угрозы — реальны?) посадить самолет для дозаправки, сообщили о ситуации наземным службам. Вместе с Центром управления полетов «Аэрофлота» и диспетчерами выбрали аэропорт для посадки. А затем максимально детально согласовывали свои шаги с силовиками.

- Они действовали очень спокойно, слаженно и эффективно. Отдельно хотелось бы отметить бортпроводников этого рейса, которые непосредственно общались со злоумышленником и проявили выдержку и смелость. Дополнительно благодарим пассажиров - они в экстремальной ситуации проявили самообладание и хладнокровие, - отметил Игорь Чалик.

Представитель крупнейшей авиакомпании страны обратил внимание журналиста, что все нестандартные ситуации пилоты отрабатывают на тренажерах и доводят свои действия до автоматизма. Минтранс прикладывает много усилий, чтобы улучшить условия подготовки пилотов в России. Но пока качество подготовки летчиков в учебных заведениях не всегда отвечает ожиданиям потенциального работодателей.

Однако, перемены к лучшему намечаются.

- Скажем, десять лет назад нам приходилось готовить пилотов из тех, кто только имел документы об окончании учебных заведений, то сейчас мы их просто доучиваем до наших требований, - делится наблюдениями эксперт.

«ВОПРЕКИ И ВО ВРЕД»?

Да, работа пилота не из простых. Но Игорь Чалик предлагает не забывать и про то, что прогресс не стоит на месте. Современная техника позволяет самолетам садиться в автоматическом режиме, пилот получает всю информацию через компьютер, все карты загружены в электронный планшет. Нормы, существовавшие ранее, отстают от прогресса и писались под самолеты, которые уже давно не эксплуатируются.

Почему же Шереметьевский профсоюз летного состава выступает с резкой критикой «Аэрофлота»?

- Настоящие пилоты, профессионалы не воспринимают ШПЛС всерьез. Эта организация занимается популизмом, раздувает скандалы и приписывает себе как достижение то, что компания «Аэрофлот» делает на постоянной основе, - сообщил Aviation EXplorer Игорь Чалик. - Вы только задумайтесь, этот профсоюз существует с 1992 года, за это время сменилось четыре руководителя «Аэрофлота» и ни с кем из них этим «ребятам» не удалось наладить нормальные отношения. Всегда действуют вопреки и во вред.

Так, руководитель профсоюза Игорь Дельдюжов утверждает, что недавно именно благодаря их усилиям пилотам «Аэрофлота» подняли зарплату. Но представитель авиакомпании заверил, что зарплату компания индексировала по своей инициативе, никакого отношения профсоюз к этому не имеет.

- На самом деле «работа» ШПЛС непыльная: Дельдюжов пристально следит за тем, как руководство улучшает условия труда пилотов, увеличивает заработную плату, выплачивает премии и - он тут как тут, - поделился «стратегией» работы профсоюза топ-менеджер авиакомпании. - Начинает повсюду трубить, что благодаря позиции ШПЛС, благодаря тому, что руководство «Аэрофлота» их, якобы, в очередной раз испугалось и под давлением снова повысило зарплаты. На деле, никто их не слушает и иначе как проходимцев не воспринимает. Вспомните историю, как руководство ШПЛС отсидело положенный срок за вымогательство у «Аэрофлота» сперва 100 млн рублей, а затем они умерили свой аппетит до 30 млн. Тогда несколько активистов потребовали деньги в обмен на отказ от планов организовать протестные акции и распространить в СМИ компромат. Также они обещали освободить компанию от необходимости выплачивать деньги за переработанные часы.

ПТИЦЫ ВОЛЬНЫЕ

С начала 2018 года «Аэрофлот» существенно поднял заработную плату командиров самолетов: на дальнемагистральных рейсах — до 660 тыс. рублей, на среднемагистральных — до 615 тыс. рублей в месяц. В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу. Для привлечения на работу квалифицированного летного состава в «Аэрофлоте» действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве. Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 тыс. рублей, для второго пилота — 350 тыс. рублей. Система распространяется на тех, кто впервые трудоустраивается в компанию, а также для бывших пилотов «Аэрофлота», которые возвращаются на прежнее место работы. Также авиакомпания компенсирует пилотам расходы, связанные с обучением (по ученическим договорам при увольнении с прежнего места работы или затраченных работником средств на свое обучение).

Причем, давить на персонал «Аэрофлоту» бессмысленно. Пилоты - «птицы» вольные, востребованные по всему миру. Чуть что — и сменят авиакомпанию.

- Что до ШПЛС, то большинство тех, кто в нем числится, пилотами не являются, - поделился уверенностью Игорь Чалик. - Костяк ШПЛС – это пенсионеры и люди, которые прямого отношения к авиакомпании не имеют, для массовости они начинают привлекать пилотов и бортпроводников из других компаний.

Причем, Игорь Дельдюжов признается в своих интервью, что в его профсоюзе состоит всего несколько сотен членов. Учитывая, что летный состав - десятки тысяч человек, это очень мало. На какие средства профсоюз существует?

- Они утверждают, что живут и работают на взносы своих членов. Может быть есть еще какие-то источники финансирования. Хотя нет прямых доказательств, но есть мнение, что им платят деньги иностранные организации, - резюмирует авиаэксперт.

НАБЕРУТ ЕЩЕ 2,5 ТЫСЯЧИ ПИЛОТОВ

В стратегии группы компаний «Аэрофлот» стоит задача перевезти в 2023 году 100 млн человек. Документ предусматривает существенное увеличение флота самолетов и штата пилотов. Задача не из простых. Для понимания: авиакомпании предстоит принять на работу 2,5 тысячи летчиков гражданской авиации. В 2018 году все летные училища страны выпустить около 750 пилотов, при этом только «Аэрофлот» подготовил 554 пилота, из них 210 - командиров.

Даже на растущем рынке «Аэрофлот» успешно справляется с дефицитом кадров, в авиакомпании нет критической нехватки летчиков для бесперебойного выполнения полетов. Но при этом у Игоря Чалика, как у летного директора возникают вопросы к некоторым профсоюзным организациям.

- Возникает ощущение, что профсоюзы переквалифицировались в рекрутинговые агентства и занимаются централизованной отправкой пилотов в азиатские авиакомпании. Уж слишком часто и подробно и слишком красочно лидеры некоторых профсоюзов рассказывают про прелести работы в Китае и Вьетнаме, - цитируем эксперта.