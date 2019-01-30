В Подмосковье мамаше, которая жестоко избила двухмесячного малыша, дали 5 лет колонии

В ноябре 2017 года родители принесли двухмесячного сына в городскую больницу Наро-Фоминска на осмотр к дерматологу. Жаловались на некие покраснения. Специалист как увидел ребенка - ахнул. И позвал коллегу-невролога. Тот распорядился срочно везти малыша в детскую реанимацию. У грудничка оказалась сломана нога, сотрясение мозга, ссадины и ушибы по всему телу. Через два дня задержали мамашу с сожителем - по подозрению в жестоком избиении младенца.

Маме мальчика Марине Пирожковой на тот момент было 16 лет. И у нее это был уже второй ребенок! - первого родила еще в 14... Семья бедная. Работает только бабушка, мама Марины.

Малыша из Наро-Фоминска увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Там его долго лечили. К сожалению, после серьезных травм головного мозга у ребенка начал развиваться детский церебральный паралич. Ему требуется постоянный контроль медиков. Ребенка из семьи изъяли - Пирожкову лишили родительских прав, а мальчик теперь живет в приемной семье.

- Поначалу женщина уверяла, что сын упал с пеленального столика, когда она отвлеклась, - рассказал «КП» источник в следствии.

Однако затем сожитель Пирожковой, который не является биологическим отцом ребенка, заявил, что ребенка избила «жена». Он ей мешал, когда начинал плакать. Она вдруг вышла из себя, начала бить крохотного сына по голове и всему телу...

- В ходе предварительного следствия обвиняемая также признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Сегодня в Наро-Фоминском суде вынесли приговор Марине Пирожковой, которой недавно исполнилось 18. Женщина получила 5 лет колонии общего режима.

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