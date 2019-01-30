Премьера хоррора «Рассвет»: 24-летняя жена Гордона стала его личным стилистом

В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера мистического хоррора «Рассвет». Картину первым зрителям представили исполнители главных ролей: Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, режиссер Павел Сидоров и продюсеры Дмитрий Литвинов и Владислав Северцев.

Лучшие и худшие образы на красной дорожке обсуждаем вместе с нашим экспертом модным блогером Алиной Левда.

Алина ЛевдаФото: Личный архив

Анна Слю

- Из всех образов красной дорожки этот мне нравится больше всех. Анне идет зеленый цвет. И эта брошь в виде птицы тоже смотрится весьма изысканно.

Однако я бы посоветовала подобрать к этому костюму туфли на высокой шпильке. Или обычные кеды, но белого цвета, - считает блогер Алина Левда.

Анне идет зеленый цвет

Женя Малахова

- В 90-е годы такой прикид прошел бы на «ура»: помада с перламутровым блеском, прозрачная кофта, джинсы с высокой талией, кожаный ремень.

Но формы у Жени, безусловно, прекрасные.

Валерия Гай Германика

- Тут сложно что-то комментировать. Наряд явно не для красной дорожки. Очень скучно. Спасти положение мог бы красивый макияж со стрелками и аккуратная укладка,-посоветовала режиссеру наш эксперт Алина Левда.

Валерия Гай Германика

Александр Гордон и Ноза Абдулвасиева

- С появлением в своей жизни молодой супруги 24-летней Нозы 54-летний режиссер и писатель Александр Гордон стал выглядеть моложе.

Видно, что Александр Гарриевич влюблен. И это отразилось на стиле телеведущего. Гордон стал выбирать более молодежные вещи: джинсы, модные (видно, что дорогие и качественные) ботинки. Думаю, Ноза теперь не только его подруга жизни, но и стилист. Одно лишь замечание. Все-таки на красную дорожку не надо надевать лыжную жилетку. Вы не в Куршевеле. К образу Нозы замечаний нет. Но я бы все-таки заменила черную футболку на белую блузку с воланами. Премьера требует торжественности в образе.

К образу Нозы замечаний нетФото: предоставлено пресс-службой

Екатерина Одинцова

- Язык не повернется назвать эту красивую 46-летнюю даму бабушкой (28 января у сына Екатерины Антона Немцова родился сын-Ред.). Екатерина прекрасно выглядит. Кстати, вы заметили, что каждый раз изюминкой макияжа Одинцовой является красная помада? Это уже фирменная «фишка» телеведущей.

Шуба прекрасна, но спортивный костюм на красной дорожке смотрится странно.

Думаю, в гардеробе Екатерины есть немало эффектных вечерних нарядов.

Язык не повернется назвать эту красивую 46-летнюю даму бабушкойФото: предоставлено пресс-службой

Надежда Михалкова

- Мне нравится серая шубка Нади. Нравится и ее нежно-розовый свитер. Эти цвета освежают актрису. Надя красивая девушка, у нее стройные формы, поэтому на ней хорошо смотрятся вещи прямого силуэта.

Замечание такое же, как и к предыдущим образам. Где макияж? Где укладка?

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…