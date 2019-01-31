Грипп наступает - как оплатят больничный в 2019 году?

Цифровые технологии на смену бумаге

Если у вас крепкое здоровье и вы болеете нечасто (надеемся, что так), то, возможно, вам еще не доводилось опробовать главное нововведение последних полутора лет. В России появился электронный больничный. Этот проект стартовал с июля 2017 года. А уже к началу января 2019-го в нашей стране был оформлен юбилейный, 5-миллионный «цифровой» больничный лист.

- За полтора года мы преодолели порог в 5 миллионов электронных листков нетрудоспособности по всей стране, и на данный момент уже каждый восьмой больничный является электронным, - рассказала журналистам руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - В целом «цифровые» больничные листы на сегодня выдают свыше 7 тыс. медицинских организаций, то есть более 58% от общего количества поликлиник и больниц по всей России.

Эксперты напоминают главные преимущества электронного больничного:

• такой бюллетень нельзя испортить или потерять;

• снижается вероятность ошибок, в том числе в названии работодателя (в электронный больничный попадают достоверные сведения из базы Фонда соцстраха, где зарегистрированы все российские работодатели);

• врачи тратят меньше времени на оформление бумаг и могут уделить больше внимания пациенту;

• для работодателей сокращаются расходы на ведение и хранение бумажной отчетности;

• снижаются расходы ФСС РФ на изготовление бланков больничных;

• исключаются злоупотребления при выдаче больничных листов.

У пациентов сейчас сохраняется альтернатива. При желании можно по старинке попросить оформить бумажный бюллетень. Либо - подписать свое согласие на оформление больничного нового поколения: электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Фонд социального страхования обеспечил возможность подключения к системе выдачи ЭЛН на всей территории страны. А конкретный работник может получить цифровой бюллетень, если к системе подключились его работодатель и медицинская организация, где оформляется больничный.

Потолок выплат вырос

Начиная с 1 января 2019 г. максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности (больничных) может составить 64 520,4 руб. за 30 дней пребывания на больничном (в 2018 году это было 60 534,3 руб.). Подчеркнем: это верхний предел за 30 дней, а конкретная сумма пособия зависит от стажа и среднего заработка заболевшего человека (см. далее). Больничные, как и зарплата, облагаются 13-процентным налогом на доходы. С учетом этого за 30 дней больничного в наступившем году работник может получить на руки максимум 56 132,75 руб. Можно определить также минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Он предусматривается для тех работников, у кого в предыдущие два года не было заработка либо он был минимальным. В таких случаях для расчетов применяется МРОТ, то есть минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2019 г. МРОТ равен 11 280 руб. Исходя из этого минимальная сумма больничных составит 11 125,5 руб. за 30 дней.

От чего зависит размер пособия

Прежде всего напомним: пособие по временной нетрудоспособности выплачивается, если человек работает по трудовому договору. В том числе - краткосрочному или на условиях испытательного срока. Главное, чтобы в договоре фигурировало слово «трудовой». Увы, если с вами заключен договор о выполнении работ (договор подряда), об оказании услуг и прочие гражданско-правовые договоры, то вы не подпадаете под законодательство об оплате больничных листов. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от общего страхового стажа работника. В такой стаж включаются все периоды работы по трудовому договору, а также декретные отпуска у женщин и некоторые другие периоды.

• При стаже 8 и более лет больничные равны 100% среднего заработка.

• При стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка.

• При стаже менее 5 лет - 60%.

Для расчетов используется средний заработок за предыдущие два года перед годом ухода на больничный. То есть сейчас, в 2019 году, учтут ваши заработки за 2017 и 2018 годы. Также, как мы уже отметили, существуют потолок - максимальный размер больничных - и минимум (см. выше).

Если заболел ребенок

Оплата больничных по уходу за детьми зависит от возраста ребенка. На сегодня действуют такие правила:

• если малыш младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

• если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

• если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

ВАЖНО: как поясняют эксперты ФСС РФ, воспользоваться «лимитом» вправе каждый из родителей по отдельности. То есть, например, 60 дней в году с малышом до 7 лет на оплачиваемом бюллетене может отсидеть мама и столько же - папа. А если детей в семье несколько, то «лимит» действует отдельно на каждого ребенка. Сумма пособия по уходу за ребенком зависит от места лечения: дома или в больнице (стационаре). При лечении в амбулаторных условиях пособие выплачивается за первые 10 календарных дней в том же размере, как если бы родитель взял бюллетень в случае собственной болезни. За последующие дни лечения на дому - в размере 50% среднего заработка родителя. Если же ребенок лежит в больнице, то есть лечится стационарно, и ему необходим уход родных, то пособие выплачивается за все дни в таком же размере, как при собственной болезни родителя (то есть исходя из стажа).

НА ЗАМЕТКУ

При тяжелых заболеваниях сроки продлеваются

По закону, если ребенок болен тяжелыми заболеваниями, сроки оплаты больничного листа продлеваются. В частности, в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.

КСТАТИ

Три шага для расчета

Размер больничных определяется так:

1) берется средний заработок работника за два года, предшествующих году заболевания, сумму делят на 730, получается средний дневной заработок;

2) этот показатель умножаем на процент в зависимости от стажа - например, на 60%, если стаж меньше 5 лет;

3) затем умножаем на количество календарных дней, указанных в больничном листе. Если вам недосуг упражняться в подсчетах, можно поступить проще. Удобный электронный калькулятор для расчета больничных есть на сайте ФСС РФ fss.ru Также можно воспользоваться калькулятором в приложении, разработанном Фондом для смартфонов, - «Социальный навигатор». Это бесплатное мобильное приложение, которое легко устанавливается на смартфон с операционной системой Android версии 4.4 и выше (скоро также появится версия для iOS).