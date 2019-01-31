2019-01-31T15:54:21+03:00
Спорт

На фоне скандалов в биатлоне Логинова, выходит, защитит украинская спортсменка

Лидер сборной России отметился совместным фото с Марией Кручовой
Сергей КИРИЛЛОВ
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Александр Логинов отмечает свой 27-й день рожденияАлександр Логинов отмечает свой 27-й день рожденияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня новый лидер сборной России по биатлону Александр Логинов отмечает свой 27-й день рождения. А вокруг имени спортсмена, который отбывал двухлетнюю дисквалификацию за допинг, продолжают кипеть страсти. Соперники, почувствовавшие силу Александра, стараются избавиться от нового конкурент и постоянно критикуют его в прессе. Напирают на то, что Логинов был пойман на серьезном допинге - ЭПО.

Биатлонист держит удар и старается не ввязываться во все эти склоки. И всем своим поведением старается «доказать, что это неправда». Неправда, что он может побеждать только за счет стимуляторов, и доказать, что нарушение было обидной ошибкой, за которую он уже «отсидел».

Сейчас биатлонисты отправляются на американские этапы Кубка мира. Едет туда и Александр Логинов, который по словам главного тренера сборной Анатолия Хованцева, скорее всего, побежит оба этапа, но будет стартовать не на всех дистанциях. «Мы решили освободить его от смешанной эстафеты и от сингл-микста», - сказал тренер.

А вот кроме Логинова и Гараничева из основной команды за океан полетят резервисты, успешно выступавшие на Кубке IBU. Это - Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Юрий Шопин и Сергей Корастылев.

Любопытно, что вчера все обратили внимание на заявку сборной Украины, куда в последний момент попала Мария Кручова, которую называют девушкой Логинова. Свои отношения они долго не афишировали, но летом Мария все же выставила в соцсетях их совместное фото. Ей в свое время досталось от украинских фанатов говоривших, что «украинская красавица встречается с русским допингистом». А вот наши болельщики отмечают, что теперь в Америке есть кому утешить биатлониста, на которого постоянно сыпятся шишки...

ИСТОЧНИК KP.RU

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