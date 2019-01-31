2019-01-31T21:29:52+03:00
Туризм

Выбираем горнолыжный курорт: Мужчины любят повыше, женщины подешевле

Что важнее - трассы, погода, цены на ски-пассы? Портал Ostrovok.ru провёл опрос: как туристы выбирают горнолыжные курорты
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
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Наши люди едут кататься всерьёз, а не отдыхать на фоне снежных вершинНаши люди едут кататься всерьёз, а не отдыхать на фоне снежных вершинФото: Артур ЛЕБЕДЕВ
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Что лучше - Красная Поляна или Валь д’Изер? Куда поехать - на Домбай или в Андорру? Понятно, что однозначных ответов на эти вопросы нет. Кому-то чёрные трассы подавай, иначе никакого адреналина. А кому-то пологие склоны и хороших инструкторов, и чтоб солнце, и чтоб в бассейн после гор.

И всё же: какие критерии важнее всего при выборе горнолыжного курорта? Портал бронирования отелей Ostrovok.ru провёл опрос среди российских любителей снежного экстрима. В нём приняли участие около тысячи горнолыжников и сноубордистов.

Результаты такие:

Высота гор и погодные условия (в том числе количество и качество снега) - 50% участников опроса сказали, что для них это важнее всего. При этом среди мужчин 53% выбирают место для катания в первую очередь исходя из высоты гор и качества снег. А среди дам-горнолыжниц - всего 42%.

Разнообразие трасс для разного уровня подготовки - 44%. Тут расклад противоположный: 52% туристок назвали этот критерий важнейшим, а среди мужчин 41%.

Цены на ски-пассы и аренду снаряжения - 34% туристов обращают внимание в первую очередь на расходы, которые ждут во время отпуска. За бюджетом внимательнее следят женщины - для 38% горнолыжниц стоимость ски-пасса станет решающей, так же ответили 32% мужчин.

Хорошая инфраструктура курорта (подъемники, отели и т.д.) - 28%.

Близость курорта к аэропорту, удобство дороги - 20%.

Близость отеля к подъемникам и трассам - 13%.

Вечерние развлечения, рестораны, клубы, бары (в общем, всё, что называют apres-ski) - всего 10% туристов признались, что выбирают место для зимнего спортивного отдыха по этому критерию. Так что наши люди едут кататься всерьёз, а не отдыхать на фоне снежных вершин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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