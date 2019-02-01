2019-02-01T00:48:44+03:00
Общество

Началась продажа единых билетов в Крым

Можно скомбинировать поездки самолетом или поездом с автобусом
Александра КОЗЛОВА
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Фото: Анастасия КУРДЮКОВАФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С 30 января открылись продажи единых билетов для поездки в Крым. Это специальный проездной, который включает несколько видов транспорта, чтобы попасть на крымские курорты. В этом году у пассажиров будет два варианта: поезд+автобус или самолет+автобус.

На поезде вы следуете от любой станции до Анапы или Краснодара. Далее пересаживаетесь на автобус до Судака, Феодосии, Симферополя, Ялты, Севастополя, Евпатории, Керчи.

Путешествуя самолетом, можно выбрать два города прибытия: Симферополь или Анапу. Далее опять автобусом до места назначения.

Совершить поездку по единому билету можно будет с 20 апреля (самолетом) и с 30 апреля (поездом). Билеты уже продаются на сайте РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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