Началась продажа единых билетов в Крым

С 30 января открылись продажи единых билетов для поездки в Крым. Это специальный проездной, который включает несколько видов транспорта, чтобы попасть на крымские курорты. В этом году у пассажиров будет два варианта: поезд+автобус или самолет+автобус.

На поезде вы следуете от любой станции до Анапы или Краснодара. Далее пересаживаетесь на автобус до Судака, Феодосии, Симферополя, Ялты, Севастополя, Евпатории, Керчи.

Путешествуя самолетом, можно выбрать два города прибытия: Симферополь или Анапу. Далее опять автобусом до места назначения.

Совершить поездку по единому билету можно будет с 20 апреля (самолетом) и с 30 апреля (поездом). Билеты уже продаются на сайте РЖД.