Актер Павел Деревянко: "Хотел стать женским парикмахером"

После выхода сериала "Домашний арест" об актере театра и кино Павле Деревянко заговорила вся страна. В понедельник, 4 февраля, в 13:35, он будет новым гостем ведущей Татьяны Устиновой в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр». Мы посмотрели эту увлекательную беседу до эфира и публикуем самые интересные эксклюзивные фрагменты из программы.

– Если о вас писать роман, в каком жанре он бы был?

– Вопрос интересный. Я точно знаю, какой будет мой лучший фильм – это трагикомедия. А что касается романа… «ЖЗЛ»! («Жизнь замечательных людей». – Прим. ред.).

– Вы росли в Таганроге. Каким было ваше детство?

– Очень счастливое. Не было никаких гаджетов, и мы с братом, который на девять лет старше меня, были предоставлены сами себе, бесились на улице. Мама и папа работали на заводе, чтобы нас прокормить.

Постер сериала "Домашний арест"

– А по голове брат вам давал?

– Он меня мучил в детстве – щекотал. А став взрослым, у него крен в другую сторону – он стал очень сильно заботиться обо мне. И пытается делать это до сих пор. Мы с ним разные, конечно. Брат больше на папу похож, а я – на маму.

– Вы как-то говорили, что в детстве хулиганили…

– Я и сейчас хулиганю. Началось тогда, а продолжается до сих пор. (Смеется). У меня все было в меру. Общался со старшими мальчишками, настоящими хулиганами. В школе на второй год оставался, поведение было какое-то жуткое. Но в отвратительные истории не влезал.

– Мама по попе не давала?

– Мама Татьяна Васильевна не знала многого. У мамы было три мужика, надо было готовить, кормить, стирать. А еще восемь часов на заводе отработать. Она прекрасно готовила и готовит сейчас. Папа ушел от нас в лучший мир, она сейчас одна. И я делаю все, чтобы мама чувствовала себя как можно лучше, легче.

– Вы собирались стать врачом, поваром, парикмахером…

– Был достаточно длинный этап поиска. Я не понимал, куда мне податься, что делать. Понимал только, что не хочу, как папа, вставать в шесть утра и чесать на завод. После восьмого класса поступал в медицинский – слава Богу, меня не взяли. Потом три месяца проучился в кулинарном училище по специальности «Повар-кондитер» – выгнали с практики. Из училища ушел, пошел в вечернюю школу. Потом решил стать женским парикмахером. Я учился у наших тетенек, а они меня за водкой посылали. Первый раз сходил. Второй. В третий раз говорю: «Извините, что ж такое-то?!». Потом хотел стать бодибилдером. А вот артистом никогда не хотел. Я был и остаюсь в меру застенчивым человеком.

– Что же случилось? Почему вдруг потянуло в артисты?

– Стечение обстоятельств. Занимался в театральной студии в Таганроге. Поступил на курсы при театре им. Чехова, и потом уже в ГИТИС в Москве. И только на втором году обучения в ГИТИСе вдруг понял, что я счастливый человек, потому что нашел, наконец, дело своей жизни. Я ведь был одним из самых худших на первом курсе. Ничего не получалось, я ничего не умел и, самое главное, не хотел. И только на втором году обучения взялся за ум.

– Вы снимаетесь у лучших режиссеров – Кончаловский, Лунгин и т.д. Лунгин где вас взял?

– Какие-то пробы были, они искали молодого артиста в «Дело о «Мертвых душах». И Павел Семенович меня взял. Потом я играл у Кончаловского в «Дяде Ване». А еще мы познакомились с Марюсом Вайсбергом – теперь он мой большой друг – и я сыграл у него в фильме «Гитлер капут!».

– Прекрасное кино!

– Да? А мне говорят: «Я все понимаю, но ЭТО?!»… Знаете, многие люди уверены: «Это война, это святое, это трогать нельзя». С этим я не согласен. Мне кажется, все наши «нарывы» нужно трогать, разминать, вытаскивать. Тогда общество будет здоровее.

Спектакль "Великолепный рогоносец" в постановке Нины ЧусовойФото: GLOBAL LOOK PRESS

– А что у вас с театром?

– Театр для меня – большой стресс. Я очень переживательный человек – по поводу и без повода. И перед каждым спектаклем у меня такое сердцебиение… И это не может нравиться. Я не кайфую от этого, я не садомазохист. Поэтому театра у меня немного.

– А что за история с приемом у президента?

– Мы показывали «Салют-7» президенту, и нас заранее предупредили, что поедем в Кремль. Думаю: «Надо же что-то такое надеть?». Надел футболку с большим вырезом, пиджачок, джинсы, какие-то ботинки. И только перед выходом взглянул в зеркало и подумал: «Что-то я легкомысленно оделся…» И побежал. Мы два часа ждали президента, пили чай. Заходит Дмитрий Песков, предваряя вход Владимира Владимировича. Смотрит на всех с доброжелательной улыбкой и вдруг останавливает взгляд на мне, на моем вырезе футболки, и во взгляде читается: «Ну, ты, конечно…». И после этого взгляда мне стало так легко. Все обошлось. (Смеется). Ну, это же важно – иметь легкость по жизни.

Владимиру Путину показывают фильм "Салют-7"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– У вас две дочери. Вы считаете, что девчонок нужно держать в черном теле, строгости, или нужно бесконечно хвалить, называть «моя принцесса», делать все, что они пожелают?

– Как у всего в этой жизни, важна золотая середина. Я хочу, чтобы они у меня выросли свободными девчонками, с как можно меньшими комплексами, ничего не боялись. Прежде всего, нужны нежность, любовь. Саньке четыре года, а Варьке уже восемь. И мы с ними говорим про технику жизни. Я им говорю, что нужно делать, чтобы было комфортно, чему нужно учиться.

– Они балованные?

– Нормальные девочки, хорошие, добрые. Еще у меня прекрасная супруга Даша. Мне очень повезло. Нам друг с другом очень повезло.