Рома - Милан 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата Италии по футболу

В первое воскресенье февраля в Риме сойдутся две топ-команды Италии. "Милан", который идет четвертым в Серии А, примет "Рому", которая ниже на 1 место и в активе которой на 1 балл меньше. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Рома - Милан 3 февраля 2019.

Статистика личных встреч Рома - Милан 3 февраля 2019

31 августа 2018 года "Милан" в поединке первого круга одержал победу над "Ромой" со счетом 2:1. А всего же команды сыграли между собой 169 поединков, в который 75 побед у "Милана", 50 - ничейных исходов и еще 44 поединка завершились вничью.

Прогнозы на матч Рома - Милан 3 февраля 2019

"Рома" - фаворит поединка, у римлян более предпочтительные шансы на победу, чем у "Милана".

Трансляция матча Рома - Милан 3 февраля 2019

Трансляция матча Рома - Милан 3 февраля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22:30 по московскому времени.