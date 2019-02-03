2019-02-02T13:47:25+03:00
Спорт

Рома - Милан 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата Италии по футболу

Футбол, матч Рома - Милан 3 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 февраля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 22 тура чемпионата Италии по футболу 2018/2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Милану" играть в гостях против "Ромы"."Милану" играть в гостях против "Ромы".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В первое воскресенье февраля в Риме сойдутся две топ-команды Италии. "Милан", который идет четвертым в Серии А, примет "Рому", которая ниже на 1 место и в активе которой на 1 балл меньше. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Рома - Милан 3 февраля 2019.

Статистика личных встреч Рома - Милан 3 февраля 2019

31 августа 2018 года "Милан" в поединке первого круга одержал победу над "Ромой" со счетом 2:1. А всего же команды сыграли между собой 169 поединков, в который 75 побед у "Милана", 50 - ничейных исходов и еще 44 поединка завершились вничью.

Прогнозы на матч Рома - Милан 3 февраля 2019

"Рома" - фаворит поединка, у римлян более предпочтительные шансы на победу, чем у "Милана".

Трансляция матча Рома - Милан 3 февраля 2019

Трансляция матча Рома - Милан 3 февраля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22:30 по московскому времени.

Рома - Милан 3 февраля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 25 тура чемпионата Англии по футболу
Футбол, матч Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 3 февраля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 25 тура чемпионата Англии по футболу 2018/2019
Бой Сергей Ковалев - Элейдер Альварес 2 февраля 2019. Прямая онлайн-трансляция боя за титул чемпиона мира по боксу по версии WBO
Российский боксер Сергей Ковалев выйдет на ринг в городе Фриско штат Техас 2 февраля 2019 на поединок против Элейдера Альвареса в бою за звание чемпиона мира по боксу по версии WBO. Прямая онлайн-трансляция боя
Новости 24
Жертвами взрыва в ресторане в Греции стали три человека
Известный британский комик Джереми Харди умер от рака
Помпео: США готовы к переговорам с Россией по контролю над вооружениями
Мадуро призвал провести досрочные парламентские выборы в Венесуэле
МИД РФ пообещал США зеркальный ответ на производство и развертывание РСМД
В Египте нашли некрополь с 40 мумиями
В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»
Три человека пострадали при стрельбе в бельгийском Антверпене
В отеле Стокгольма нашли самодельное взрывное устройство
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
Президент Ирана выразил поддержку Мадуро
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
ВВС Венесуэлы назвали предателем генерала, признавшего Гуайдо и.о. президента
Госдеп: США могут вернуться к ДРСМД, если Россия «будет его соблюдать»
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
ЦИК Украины отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты
В посольстве РФ рассказали о состоянии и условиях содержания моряков в Кабо-Верде
Медведев пообещал, что выход США из ДРСМД не останется без эффективного ответа
В США сурок Фил предсказал скорое наступление весны
Появилось видео с места обнаружения «потерянного флота Гитлера»
Московская полиция проверяет информацию о массовой драке у метро «Партизанская»
Посольство РФ на Кипре подтвердило задержание экс-мэра Тулы
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо и. о. президента страны
Порошенко опубликовал декларацию о доходах
Минобороны РФ: США уже два года готовятся к производству запрещенных ДРСМД ракет
Массовое ДТП под Тулой: на трассе «Дон» столкнулись сразу 10 автомобилей