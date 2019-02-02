Молодежные активисты ОНФ провели экологические рейды в городах Урала и Поволжья

Напомним, с 1 января в 69 регионах России была запущена новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. Теперь за сбор и вывоз мусора отвечают исключительно муниципалитеты и операторы, с которыми они заключили договоры. Чтобы выяснить, как «мусорная» реформа проходит в обычных российских дворах, команда «Молодежка ОНФ» (ОНФ - Общероссийский Народный фронт) провела серию экологических рейды. В них, к слову, вместе с участниками ОНФ приняли участие профессиональные экологи, журналисты и представители компаний-операторов по вывозу мусора. В течение последних нескольких дней такие рейды прошли сразу в четырех городах - Казани, Челябинске, Нижнем Тагиле и Костроме.

Активисты шли по дворам, осматривая зоны, где стоят мусорные баки. Затем совершали поквартирный обход жилых домов, выясняя, какие вопросы по новой системе вывоза отходов есть у обычных жителей. Основная проблема, с которой столкнулись участники ОНФ - далеко не все горожане вообще знают о старте реформы.

- Наши активисты делали поквартирный обход и общались с жителями Нижнего Тагила на тему мусорной реформы, - рассказывает координатор движения «Молодежка ОНФ» Иван Щербицкий. - Самая главная проблема - неинформированность. Многие даже не знают, что у них появился регоператор, не все получили квитанции с учетом оплаты за вывоз мусора по новому тарифу. Здесь нам еще предстоит большая работа.

Какие-то моменты, непонятные пользователям, прямо на месте разъясняли представители региональных операторов. Например, часть жителей не понимала, почему раньше тарифы рассчитывались по квадратным метрам квартиры, а теперь в квитках появились новые единицы измерения по каждому жильцу квартиры.

Координатор движения «Молодежка ОНФ» Иван Щербицкий

На проспекте Ленина в Челябинске активисты обнаружили мусорные баки, вокруг которых образовались буквально горы мусора - видно, что отходы давно не вывозились. Правда, вскоре выяснилось, что здесь нет вины ни муниципалитета, ни регионального оператора.

- Эти баки по раздельному сбору мусора принадлежат юридическим лицам, частникам, - объяснил начальник управления экологического просвещения Министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков. - Когда началась реформа возник вопрос - зачем убирать с площадок раздельный сбор, если такая культура у людей прижилась? С региональным оператором мы договорились, что контейнеры по сбору ластика и бумаги оставим, но вывоз мусора юридические лица будут осуществлять самостоятельно. В ходе рейда мы видим, что баки стоят и они переполнены на столько, что бумага, буквально, вываливается. Мы обратим внимание ответственной компании, добьемся от них, чтобы сортированный мусор вывозился регулярно, а не по мере заполнения.

В Казани ребята из «Молодежки ОНФ» провели рейды сразу в шести районах города.

- «Молодежка ОНФ» послужила как раз коммуникатором между гражданами, муниципалитетом, и, конечно, региональным оператором, - сообщил участник команды Дамир Нургалиев. - Сегодня далеко не все граждане понимают смысл реформы и не знают, кто является их региональным оператором. Мы хотим исправить ситуацию, организовать диалог, чтобы все понимали, что происходит и с какой целью.

В Костроме «Молодежка ОНФ» обнаружила несколько площадок, где баки стоят в нарушение санитарных норм - всего в десятке метров от жилых домов. Жители говорят, что все их письменные жалобы местные чиновники игнорируют. Представители Общероссийского Народного фронта взяли эту проблему на контроль.

Но и здесь активисты называют главной проблемой - слабую информированность населения о новой системе по сбору мусора.

- Люди не знают, кто их региональный оператор, потому что он не проводит встреч с населением, как это делают, например, управляющие компании, - заявил участник команды «Молодёжки ОНФ» Сергей Борзенков. - На какие-то вопросы мы ответили, но нашей командой мы не можем охватить всю область. Мы советуем открыть телефон горячей линии для жителей региона, это позволить организовать настоящий народный контроль. Следующий шаг - за региональным оператором.

В ходе своих рейдов активисты также проверят работу мусоросортировочных центров.