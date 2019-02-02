2019-02-02T20:37:42+03:00
Спорт

Вот это характер! Россия победила Швецию в финале ЧМ по хоккею с мячом 6:5, проигрывая весь матч

По ходу встречи наши проигрывали, но в итоге взяли верх в дополнительное время
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия победила Швецию "на характере".Россия победила Швецию "на характере".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В шведском городе Венерсборг в субботу, 2 февраля, прошел финальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом. В решающем поединке играли две ведущие державы мира в этом виде спорта - Швеция и Россия.

Долгое время в этом поединке шведы вели в счете. Первый тайм россияне проиграли со счетом 1:3 - на голы Кристоффера Эдлунда (2), Юхана Эсплунда (39) и Эрика Петтерссона (42) наши ответили только точным броском Евгения Дергаева. Но что же началось во втором тайме!

На 63-й минуте Алмаз Миргазов сокращает разрыв - 2:3. Но потом пошел обмен ударами Кристоффер Фагестрем на 67-й - 2:4. Дергаев на 71-й - 3:4. Эдлунд на 75-й минуте - 3:5. Миргазов снова на 79-й - 4:5. И на предпоследней минуте матча Юрий Викулин делает счет равным - 5:5!

Ну а в дополнительное время Алмаз Миргазов забивает "золотой" гол в ворота шведов. Наши победили 6:5 и в 12-й раз стали чемпионами мира по хоккею с мячом. Наши сравнялись по числу титулов со шведской командой.

На этом турнире россияне проиграли шведам до финала 4:6 в группе. Но затем только побеждали - Казахстан (22:1), Финляндию (3:2). А в полуфинале снова победили финнов 6:2. Скандинавы, к слову, стали бронзовыми призерами чемпионата мира, победив Казахстан 8:2.

Следующий чемпионат мира в 2020 году пройдет уже в России. Столицей турнира выбран город Иркутск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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