Почти 90% японцев не верят в то, что Россия отдаст Курилы

В начале февраля японское агентство Киодо провело большое исследование на тему территориального спора с Россией. Население опрашивали с помощью мобильных и стационарных телефонов. Так вот, по меньшей мере 88,2% японцев не считают, что проблему с Курильскими островами можно будет решить в ближайшие годы. То есть пока у власти в стране находится Синдзо Абэ.

По всей видимости, считают исследователи, японский премьер-министр исчерпал кредит доверия. Он много раз обещал вернуть Курилы и лично поставить точку в вопросе мирного договора. Однако пока ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.

Опрос также показал, что поддерживающих и не поддерживающих политику правительства практически поровну - 45,6% и 41,1%.

КОЗЫРЬ В РУКАВЕ АБЭ

- Для старшего поколения японцев возвращение Курильских островов - это дело чести. Дело в том, что им долгое время внушалась мысль о том, что эти территории исконно японские и были незаконно захвачены СССР, - рассказал "КП" старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков. - Молодежь уже, конечно, не так радикально настроена. При этом подавляющее большинство населения страны не верит в то, что Россия когда-нибудь что-то отдаст. Все это чистой воды популизм. Синдзо Абэ таким образом просто пытается увеличить собственные рейтинги.