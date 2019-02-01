2019-02-01T22:32:31+03:00
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Сергей Дурасов выиграл конкурс комментаторов "Матч Премьер"

Он опередил 337 конкурентов на пути к своей победе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Тройку лучших назвали в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" 31 января.Тройку лучших назвали в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" 31 января.
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Телеканал "Матч Премьер", который в России является ведущим в отечественном футболе, 1 февраля подвел итог Всероссийского конкура футбольных комментаторов. Первый этап стартовал еще 9 декабря прошлого года и в работу были приняты 337 анкет. Кандидаты на проход в следующий раунд должны были откомментировать один из пятиминутных отрезков матчей 17 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге.

Затем же редакторы "Матч Премьер" оставили в конкурсе 128 человек. После чего в полуфинал вышли 40 человек, которых отобрала креативная продюсерская группа, которую возглавлял Гавриил Гордеев, генеральный продюсер "Матч Премьер".

Дальше же по итогам отбора определились 12 финалистов, которые комментировали онлайн-трансляции турнира в Катаре - "Фонбет Кубка Матч Премьер". Из каждого поединка выходил победителем только один конкурсант. Лучшего определяли по комплексной системе. 1 балл за голосование в "ВКонтакте", 1 - от экспертов "Матч ТВ" и "Матч Премьер", и еще один - решение звезды футбола, участника матча.

Шестерку участников второго раунда финала составили: Артем Борисов и Денис Табаков, Артем Фигуров и Кирилл Поляков, Сергей Дурасов и Дмитрий Бажанов. А в очных встречах выявилось три победителя - Табаков, Поляков и Дурасов.

И вот 31 января в 21:00 в прямом эфире канала "Матч Премьер" было оглашено решение экспертного жюри. Призы финалисты получали лично из рук Гавриила Гордеева.

Третье место и возможность посетить футбольный матч одной из лиг в Европе получил Кирилл Поляков. Второе место и билеты на финал Лиги Чемпионов 2018/2019 получил Денис Табаков. А победа же досталась Сергею Дурасову, который получил контракт с телеканалом "Матч Премьер" как победитель конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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