Бывший жилец сгоревшей в центре Москвы квартиры: Там все было из дерева - стены между комнатами, пол, перекрытия

На текущий момент криминалисты нашли на месте пожара на Никитском бульваре, 12 тела семи человек. Четыре из них - члены одной семьи. Они жили на шестом этаже - как раз над квартирой Ксении Башмет, с которой, как считают эксперты, и начался пожар. В квартире 48 погибли 73-летняя Алла Нагорнова, ее 56-летняя дочь Елена Шакурова, внучка Галия (33 года) и 4-летний правнук.

Жуткие кадры с места пожара: деревянные полы между этажами почти полностью выгорели и рухнули. Напомним, пожар начался около часа ночи, когда многие уже спали. Люди не успели выбраться из квартиры и, как считают спасатели, погибли прямо во сне.

«Комсомолке» удалось найти бывшего соседа погибшей семьи. Полковник милиции в отставке, журналист Андрей Шабаршов уехал из этой коммуналки на Никитском около двадцати лет назад.

На месте пожара на Никитском бульваре обнаружены тела семи человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сам дом - кирпичный, - говорит мужчина. - Но все перекрытия и стены там деревянные. Стены между комнатами в коммуналках снаружи были отштукатурены, конечно. Не знаю, как сейчас, но раньше там была очень ветхая проводка.

По словам Шабаршова в их коммунальной квартире 8 комнат, 2 туалета, большая ванная с окном во двор, большая общая кухня.

- Все удобства достраивали и обустраивали уже позже, в 60-е. В моем детстве там только холодная вода была. Зимой, кстати, вместо холодильника использовали окна - пространство между рамами. Дом капитальный, там стена около метра толщиной. В такой оконный холодильник много чего помещалось.

Андрей Николаевич вспоминает, что изначально соседская семья была родом из Сибири. Елена работала в торговле - была кассиром в магазине. С мужем она развелась вскоре после рождения дочери Гали, и тот уехал домой в Башкирию.

- Раньше там почти все квартиры были коммунальными, а в 90-е их частями начали скупать, - продолжает Шабаршов. - Место-то статусное, центр Москвы. Многие расселялись, получая квартиры в других районах столицы. А вот Нагорновы-Шакуровы никуда не уехали.

Насколько известно, семья не хотела продешевить и рассчитывала, что за каждую комнату ей выделят по отдельной однушке в пределах Бульварного кольца. По информации «КП», в коммуналке им на текущий момент принадлежали четыре комнаты. Остальные занимали жильцы, переехавшие уже в начале 2000-х.

Также жертвами пожара стала Наталья Сыроватская (женщине было 44 года) с сыном Вадимом (24) и Елизавета Первякова.