2019-02-04T18:17:33+03:00
Общество

Аэрофлот получил премию за цифровой продукт

Авиакомпания стала лауреатом престижной премии Global CIO 2018 в номинации «Информационные технологии для финансовой службы»
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конкурс организован профессиональным сообществом IT-директоров России Global CIO и проходит уже в седьмой раз. Его поддерживают все профессиональные IT-ассоциации и ведущие IT-СМИ. В этом году в конкурсе участвуют более 200 проектов.

Аэрофлот получил награду за успешное внедрение витрины данных для налогового мониторинга. Как сообщили в компании, этот актуальный проект соответствует современным тенденциям по цифровизации бизнес-процессов и установлению открытых отношений между налоговым органом и налогоплательщиком.

Благодаря «Витрине данных» информация о деятельности Аэрофлота и его контрагентов максимально прозрачна. Налоговики получают онлайн-доступ к финансовым данным в любое время, и для финансовых проверок им не надо привлекать работников компании. Сотрудники ФНС через «Витрину данных» могут просматривать скан-образы первичных учетных документов из электронного архива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?
Еще в Средневековье люди ломали копья в спорах о сокровищах епископов и священников. Не проходили мимо этой темы Пушкин и Лесков. Да и сегодня скандалы с выставленной напоказ роскошной жизнью какого-нибудь батюшки взрывают прессу и интернет
Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!
Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Россия вымирает, Германию захватывают мигранты, Трамп строит стену от пришельцев: чем грозит великое переселение народов. Часть 1
Впервые за 10 лет население России сократилось, сообщил Росстат. На 87 тысяч человек. Теперь нас, россиян, всего 146 миллионов 793 тысячи
Новости 24
Вдова Децла анонсировала выход его нового клипа
В США создали лимузин из самолета
Тело второго ребенка нашли на месте пожара в доме на Никитском бульваре в Москве
Турцию беспокоит выход США и РФ из ДРСМД
Ozon отменил бесплатную доставку
Украина признает Гуаидо главой парламента Венесуэлы
В Госдуме назвали возмутительным предложение Германии о переносе ракет за Урал
Венесуэла заявила о том, что пересмотрит отношения со странами, признавшими президентом Гуаидо
Башмет рассказал подробности пожара в доме на Никитском бульваре в Москве
Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
Прокуратура выявила нарушения в перевозке детей, попавших в ДТП под Калугой
В апреле в мире прекратят выпускать самый ультрабюджетный хэтчбек Tata Nano
Московскую канатную дорогу закрыли на два дня
В Госдуме предложили приравнять скрывшихся с места ДТП пьяных водителей к убийцам
Мадуро заявил, что намерен руководить Венесуэлой следующие шесть лет
Российские ученые создали мощный электрический двигатель
Рогозин рассказал Путину об исправлении ситуации в космической отрасли
Мадуро попросил Папу Римского помочь в решение конфликта в Венесуэле
Захарова назвала обвинения Макрона в адрес Sputnik и RT «лживыми и бездоказательными»
Заслуженный учитель: Штрафы не спасут учеников от агрессии педагогов
Вдова погибшего в Сирии летчика через суд добилась повышения пенсии
МИД Испании и Германии призвали граждан отказаться от поездок в Венесуэлу
Трамп провел 60% рабочего времени перед телевизором