Аэрофлот получил премию за цифровой продукт

Конкурс организован профессиональным сообществом IT-директоров России Global CIO и проходит уже в седьмой раз. Его поддерживают все профессиональные IT-ассоциации и ведущие IT-СМИ. В этом году в конкурсе участвуют более 200 проектов.

Аэрофлот получил награду за успешное внедрение витрины данных для налогового мониторинга. Как сообщили в компании, этот актуальный проект соответствует современным тенденциям по цифровизации бизнес-процессов и установлению открытых отношений между налоговым органом и налогоплательщиком.

Благодаря «Витрине данных» информация о деятельности Аэрофлота и его контрагентов максимально прозрачна. Налоговики получают онлайн-доступ к финансовым данным в любое время, и для финансовых проверок им не надо привлекать работников компании. Сотрудники ФНС через «Витрину данных» могут просматривать скан-образы первичных учетных документов из электронного архива.