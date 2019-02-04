Американские дипломаты против российских пенсионеров

Считается, что одним из главных занятий человека, вышедшего на пенсию, должно стать путешествие по миру. Если финансы позволяют, то почему бы и нет. Тем более, когда твой друг и коллега, в недалеком прошлом известный российский журналист, уже как несколько лет обосновался в Майями и приглашает в гости. «Приезжай, старик. Повидаемся, отдохнете с женой на мировом курорте», - пронеслось по скайпу из далекой Флориды.

Супруге идея тоже понравилась. Она сразу «загорелась» погулять по знаменитым паркам в Орландо и, обязательно, посетить остров Ки-Уэст, где Эрнест Хемингуэй создавал знаменитый роман «Прощай, оружие!» Как нельзя кстати, пришелся ее отпуск, запланированный с 15 февраля. Дело было за малым: получить туристическую визу США.

Признаюсь, я по этому поводу не напрягался и предстоящее собеседование рассматривал как необходимую формальность. Почему? Потому что в свое время долго проработал корреспондентом «Комсомолки» и по журналистским делам был во многих странах. В Штатах - дважды. В начале 90-х был приглашен в составе журналистского пула в Кэмп-Дэвид и взял короткое интервью у Президента США Джорджа Буша-старшего. Моя общая «визовая история» включала несколько десятков стран.

Знающие люди подсказали, что на собеседовании надо продемонстрировать прочные связи с Отчизной. Дабы американские дипломаты не усмотрели в наших туристических намерениях иммиграционные желания. Тут тоже проблем не предвиделось. У супруги – одного из ведущих преподавателей Бакинского государственного университета – после отпуска должно было состояться обсуждение предстоящей докторской диссертации. Что же до родственных привязанностей, то их было предостаточно – как в России, так и в Азербайджане.

Но «засада» оказалась в другом.

… Отгородившись стеклом от визитеров, консул США в Азербайджане Джереми Литтл источал чопорность вперемежку с подозрительностью, словно скопированную под кальку с ЦРУшных киноперсонажей. Наше поздравление с наступившим Новым годом (встреча состоялась 3 января) вызвало у дипломата непонятное раздражение. Неадекватную реакцию дополняли руки, нервно крутившие мой российский зарубежный паспорт. Наблюдая за этими манипуляциями, я почему-то вспомнил строки, заученные из школьной программы: «Берет – как бомбу, берет – как ежа, как бритву обоюдоострую…»

Странный процесс, который трудно назвать беседой, длился не более минуты. Мы сообщили о желании отдохнуть в Майями и приглашении друга. Но консула не интересовали ни мои прежние поездки за рубеж, ни мои связи с Родиной. Вопросы закрутились вокруг последнего места работы – федерального агентства «Россотрудничество» при МИД РФ, службу в котором я оставил более четырех лет назад. После ответа о моей работе в качестве дипломата в Азербайджане, служебных поездках в Испанию и Италию, лицо господина Литтла окончательно передернулось и застыло маской недоброжелательности вперемежку с настороженностью сапера, который не имеет права на ошибку.

Чтобы разрешить сомнения, консул бросился к компьютеру - за моей анкетой, в которую, похоже, до сей поры не заглядывал. Не найдя сразу ответа на свои внутренние терзания, он поступил просто. Вернул наши паспорта, приложив к ним стандартную бумажку, из которой следовало, что мы с супругой «не продемонстрировали прочные связи с Азербайджаном и не доказали цель своего визита в США».

Скажу сразу, после такого, ничем не оправданного и откровенно дискриминационного в отношении моей семьи, решения «посыпать голову пеплом» никто из нас не собирается. Мало ли на свете красивых мест? Но вопросы остаются.

С чего такая русофобия у г-на Литтла? Не с того ли, что до недавних пор он работал вице-консулом США на Украине, где, возможно, не только демонстрировал, но и насаждал неприязненное отношение к России и ее гражданам. При этом его дискриминационное решение распространилось и на гражданку Азербайджана – мою супругу. Или это было сделано в отместку за задержание в Москве американского гражданина Пола Уилана, случившееся накануне нашей беседы?

Примечательно и другое обстоятельство. Джереми Литтл сменил в Азербайджане предыдущего консула США Ким Моралес. В процессе своей деятельности, 5 апреля 2017 года она дала интервью азербайджанским СМИ. Обращаясь к читателям, госпожа Моралес, в частности, сказала: «Призадумайтесь о том, почему вы хотите посетить Соединенные Штаты. Для того, чтобы увидеть родственников или друзей? Приятно провести время в Нью-Йорке или Майами? Все это является законными основаниями для поездки в Соединенные Штаты».

Полагаю, дипломат высказывала не личную точку зрения, а излагала официальную линию Госдепа. Чтобы прояснить для себя ситуацию, я обратился с письмом к временному поверенному США в Азербайджане Уилльяму Гиллу. Прошел месяц, но ответа я не получил. Оно и понятно. Проще декларировать демократические принципы, чем объяснять дискриминационную деятельность своих сотрудников.