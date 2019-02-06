Вырос - живи отдельно: россияне высказались против больших патриархальных семей
Левада-Центр провел опрос: должны ли взрослые дети (от 18 до 25 лет) жить с родителями? Или подросших сыновей и дочерей после школы в добровольно-принудительном порядке надо отправлять в большой мир?
Большинство поддержало раздельный быт родителей и их чад (см. «Опрос»). За традиции одной семьи преимущественно выступают старшие поколения. Чем больше лет было опрошенным, тем чаще они отвечали, что детям лучше оставаться с родителями.
Интересно, что мнения россиян полностью расходятся с действительностью. По данным Росстата, 66% молодежи до 25 лет остается с родителями. 27% живет в отчем доме до 39 лет... Это самый большой показатель в Восточной Европе. Вот и получается: молодежь хочет отчалить, но что-то идет не так.
- Каких-то универсальных рекомендаций о том, когда ребенку стоит съезжать от родителей, нет, - считает семейный психолог Вячеслав Денисов. - Надо смотреть конкретную ситуацию. Готов ребенок к самостоятельной жизни - пусть начинает. Не стоит насильно выгонять человека на улицу. Надо понимать, что психологически люди в 23 года не сильно отличаются от 11-классников.
Главное препятствие для начала самостоятельной жизни - нехватка доступного жилья. Мало у нас квартир, которые были бы по карману вчерашним студентам или школьникам.
Кстати, такое положение не так давно начало менять рынок новостроек. Девелоперы в погоне за молодыми, но не богатыми клиентами создают невиданный раньше сектор микроквартир.
Понятно, что у недавнего подростка нет денег ни на аренду большой квартиры, ни на покупку ее в кредит. Зато деньги могут найтись на маленькую жилплощадь. Отсюда популярность 20-метровых квартир. И раз все больше молодых людей стремится жить отдельно, то и количество микрожилья будет расти.
Второе, что держит детей с родителями, - традиции. В конце концов многие привыкли жить большими семьями. На Кавказе это распространенная практика.
В советское время, когда рынка арендного жилья почти не было, выросшие дети годами жили с родителями, потому что им просто некуда было деться.
По прогнозам урбанистов, в будущем молодому населению мегаполисов придется забыть о своем жилье. В ООН ждут, что к 2025 году население земли увеличится с 7 до 8,5 млрд человек. Города при этом продолжат расти, а деревни вымирать: в мегаполисах будет жить не 66% населения земли, как сейчас, а 70%. Нормой станут коммуналки. Жилья просто не будет всем хватать, да и стоимость его вырастет.
Остается надеяться, что семьям не придется ютиться в микроквартирах, которые сейчас покупаются как временное решение.
ОПРОС
Надо ли после 18 лет детям жить с родителями?
62% - не надо
30% - надо
8% - не знаю
Почему лучше жить раздельно?
65% - дети становятся самостоятельными
31% - дети раньше начинают работать
4% - другое
(Аргументы сторонников раздельной жизни.)
Почему лучше жить вместе?
49% - в 18 лет дети не готовы к самостоятельной жизни, у них нет жилья
31% - дети могут пойти по неправильному пути
16% - живя отдельно, дети забывают родителей
4% - другое
(Аргументы сторонников большой семьи.)
По данным опроса Левада-Центра.
А КАК У НИХ
США
Дети уезжают от родителей в 18 лет, поступив в университет. Бывают случаи, что, отучившись, чада возвращаются домой. Но в Америке считается ненормальным, когда 25-летний человек продолжает жить с родителями.
Великобритания
Дети уходят в свободное плавание сразу после школы. Родители часто снимают им отдельное жилье, пока те не встанут на ноги.
Франция
У молодежи не принято оставаться с родителями. Студенты часто живут вместе в коммуналках, так как не могут позволить себе полноценную квартиру.
Израиль
Молодежь после школы повально идет в армию на три года, где живет в казармах. Домой отпускают только на выходные. Выросшие дети стараются потом найти собственное жилье, но из-за страшной дороговизны квартир в Израиле многие возвращаются к родителям.
Филиппины
Здесь люди привыкли жить большими семьями. Родители, дети, дяди, тети спокойно уживаются под одной крышей. Если тебе 40 лет и ты остался с родителями, тебя никто не осудит.
ИСТОЧНИК KP.RU