Вырос - живи отдельно: россияне высказались против больших патриархальных семей

Левада-Центр провел опрос: должны ли взрослые дети (от 18 до 25 лет) жить с родителями? Или подросших сыновей и дочерей после школы в добровольно-принудительном порядке надо отправлять в большой мир?

Большинство поддержало раздельный быт родителей и их чад (см. «Опрос»). За традиции одной семьи преимущественно выступают старшие поколения. Чем больше лет было опрошенным, тем чаще они отвечали, что детям лучше оставаться с родителями.

Интересно, что мнения россиян полностью расходятся с действительностью. По данным Росстата, 66% молодежи до 25 лет остается с родителями. 27% живет в отчем доме до 39 лет... Это самый большой показатель в Восточной Европе. Вот и получается: молодежь хочет отчалить, но что-то идет не так.

- Каких-то универсальных рекомендаций о том, когда ребенку стоит съезжать от родителей, нет, - считает семейный психолог Вячеслав Денисов. - Надо смотреть конкретную ситуацию. Готов ребенок к самостоятельной жизни - пусть начинает. Не стоит насильно выгонять человека на улицу. Надо понимать, что психологически люди в 23 года не сильно отличаются от 11-классников.

Главное препятствие для начала самостоятельной жизни - нехватка доступного жилья. Мало у нас квартир, которые были бы по карману вчерашним студентам или школьникам.

Кстати, такое положение не так давно начало менять рынок новостроек. Девелоперы в погоне за молодыми, но не богатыми клиентами создают невиданный раньше сектор микроквартир.

Понятно, что у недавнего подростка нет денег ни на аренду большой квартиры, ни на покупку ее в кредит. Зато деньги могут найтись на маленькую жилплощадь. Отсюда популярность 20-метровых квартир. И раз все больше молодых людей стремится жить отдельно, то и количество микрожилья будет расти.

Второе, что держит детей с родителями, - традиции. В конце концов многие привыкли жить большими семьями. На Кавказе это распространенная практика.

В советское время, когда рынка арендного жилья почти не было, выросшие дети годами жили с родителями, потому что им просто некуда было деться.

По прогнозам урбанистов, в будущем молодому населению мегаполисов придется забыть о своем жилье. В ООН ждут, что к 2025 году население земли увеличится с 7 до 8,5 млрд человек. Города при этом продолжат расти, а деревни вымирать: в мегаполисах будет жить не 66% населения земли, как сейчас, а 70%. Нормой станут коммуналки. Жилья просто не будет всем хватать, да и стоимость его вырастет.

Остается надеяться, что семьям не придется ютиться в микроквартирах, которые сейчас покупаются как временное решение.

ОПРОС

Надо ли после 18 лет детям жить с родителями?

62% - не надо

30% - надо

8% - не знаю

Почему лучше жить раздельно?

65% - дети становятся самостоятельными

31% - дети раньше начинают работать

4% - другое

(Аргументы сторонников раздельной жизни.)

Почему лучше жить вместе?

49% - в 18 лет дети не готовы к самостоятельной жизни, у них нет жилья

31% - дети могут пойти по неправильному пути

16% - живя отдельно, дети забывают родителей

4% - другое

(Аргументы сторонников большой семьи.)

По данным опроса Левада-Центра.

А КАК У НИХ

США

Дети уезжают от родителей в 18 лет, поступив в университет. Бывают случаи, что, отучившись, чада возвращаются домой. Но в Америке считается ненормальным, когда 25-летний человек продолжает жить с родителями.

Великобритания

Дети уходят в свободное плавание сразу после школы. Родители часто снимают им отдельное жилье, пока те не встанут на ноги.

Франция

У молодежи не принято оставаться с родителями. Студенты часто живут вместе в коммуналках, так как не могут позволить себе полноценную квартиру.

Израиль

Молодежь после школы повально идет в армию на три года, где живет в казармах. Домой отпускают только на выходные. Выросшие дети стараются потом найти собственное жилье, но из-за страшной дороговизны квартир в Израиле многие возвращаются к родителям.

Филиппины

Здесь люди привыкли жить большими семьями. Родители, дети, дяди, тети спокойно уживаются под одной крышей. Если тебе 40 лет и ты остался с родителями, тебя никто не осудит.