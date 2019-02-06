Сбербанк отобрал стартапы для Кремниевой долины

Команды семи лучших российских стартапов пройдут четырехнедельное обучение в Кремниевой долине, сообщает телеканал «Россия 24». Победителей отобрали Сбербанк и международный акселератор 500 Startups. Ранее 30 сильнейших команд проходили обучение по программе акселератора в рамках совместного российско-американского проекта. 24 компании-выпускника получат финансирование от Сбербанка. На это кредитная организация планирует потратить до 120 млн. рублей.

- Мы вкладываем деньги в эти предприятия. Надеемся получить отдачу. И финансовую, и технологическое решение некоторых проблем, над которыми мы сегодня работаем. Ни одна крупная корпорация не в состоянии сама решить все стоящие перед ней задачи, - пояснил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

В американскую часть программы прошли система искусственного интеллекта для принятия врачебных решений «Третье мнение», сервис аналитики цифрового контента Data Screen, платформа для сбора данных Heartex, высокотехнологичная система для реабилитации людей после инсульта i-Brain, «умная» игрушка Mishka Ai, платформа для определения подлинности документов и фото Oz Forensics, а также торговая площадка Yorso.

- Я хочу всем вам пожелать перевернуть этот мир, сделать его лучше, добиться своих целей, верить в себя несмотря ни на что, - обратился к участникам проекта Герман Греф. - Потому что каждая неудача — это следующий шаг к колоссальному успеху. И различия между успешными и неуспешными людьми не в количестве совершенных ошибок, а в том количестве раз, когда хватало сил подняться после очередной неудачи. Я хочу всем вам пожелать стать конкурентами и победить в этой конкурентной борьбе сам Сбербанк.