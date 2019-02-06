«Яндекс» снимает сериалы, которые убьют телевидение

На улице российских сериальных продюсеров перевернулся грузовик с пряниками: «Яндекс» пребывает в раздумьях, что бы такое интересное снять на миллиарды рублей, скопившиеся на счетах компании. Проблема для «Яндекса», который когда-то был всего лишь интернет-поисковиком, скажем так, давняя, оттого крупнейшая IT-компания страны так активно инвестирует в оффлайн-проекты. Сегодня «Яндекс» - это доставка еды, каршеринг, служба такси и много чего еще.

Наконец, дело дошло до нашей сериальной индустрии, главной проблемой которой считается недостаток средств. Так, британский Би-Би-Си тратит на 1 серию около 70-80 млн рублей, тогда как в России на эти деньги снимают сериал целиком, рассказывала «КП» гендиректор компании «Экспоконтент» Александра Модестова. Продакшн-компании продают сериалы телеканалам, у которых денег не так чтобы много - наоборот, рекламный рынок постепенно скукоживается.

Но есть и другой способ заработать — показывать сериалы на платных онлайн-платформах, которых в России становится все больше. Однако принадлежат такие платформы телеканалам или продакшн-компаниям, которые вряд ли располагают парой миллиардов рублей, чтобы вложить их в производство. А вот у «Яндекса» такие деньги есть.

В рамках проекта «Яндекс. Студия» компания ведет переговоры с ведущими продюсерами страны, рассматривает заявки — подать их может любой на странице studio.yandex.ru.

По данным газеты «Ведомости», уже есть договоренность, что сериал для «Яндекса» снимет продюсерский центр Александра Цекало «Среда» - это будет проект о чиновниках и коррупции, а снимет его режиссер Роман Волобуев. Над детективным сериалом «Водоворот» для «Яндекса» работает известнейшая компания Mars Media, переговоры с другими продюсерами на финальной стадии.

Демонстрироваться эти сериалы будут в уже существующем онлайн-кинотеатре «Яндекса». Вложив в производство беспрецедентную для российского рынка сумму, «Яндекс» может занять лидирующую позицию среди других онлайн-платформ, демонстрирующих сериалы, и стать русским Netflix. Эта американская компания в свое время сняла легендарный «Карточный домик» - первый сериал, снятый не для телеканала, а для интернет-показа по подписке.

Кроме того, сериальная экспансия «Яндекса» станет серьезным ударом по традиционному ТВ. Интернет-сериалы могут быть жестче, энергичнее тех, что каналы показывают в эфире, ориентируясь на свою консервативную аудиторию.

Снимать сериалы намерены и другие интернет-компании. То есть телевидение атакуют со всех сторон.

- Информация о том, что «Яндекс» планирует заниматься производством сериального контента, обсуждается уже довольно давно, - сообщил «КП» главный редактор kino-teatr.ru, директор по развитию «МирТесен» Кино Жан Просянов. - Для интернет-гиганта это естественный и логичный шаг. Мы на медиаплатформе «МирТесен» также готовим к запуску сериал «Неправильные» режиссера Владимира Мирзоева с Ириной Вилковой в главной роли. О прямой конкуренции с телевидением пока говорит еще рано, но если в качестве флагманов выпускать яркие авторские работы и сотрудничать с такими мощными студиями как «Среда» и «МарсМедиа», то через пару лет ситуация вполне может измениться. В любом случае от появления нового игрока в выигрыше останется зритель.