2019-02-06T20:23:09+03:00
Общество

Будущие «Лидеры России» организовали экологический квест в Венесуэле

Полуфиналисты конкурса провели первые "Чистые Игры" на американском континенте
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Филипп и Ильмир своими силами всего за три недели организовали первые "Чистые Игры" на американском континентеФилипп и Ильмир своими силами всего за три недели организовали первые "Чистые Игры" на американском континенте
Изменить размер текста:

«Лидеры России» - масштабный конкурс, который с 2017 года позволяет талантливым управленцам со всей страны сделать шаг в будущее и открыть для себя новые карьерные перспективы. Каждый из участников в ходе конкурса, в числе прочих заданий, должен реализовать собственный социальный проект. Это необходимое условие для выхода в финал.

Полуфиналистов этого года Филиппа Чванова и Ильмира Насретдинова вдохновили идеи экологичного образа жизни и бережного отношения к природе. Поэтому молодые люди обратили внимание на квест "Чистые Игры", который завоевывает все большую популярность.

Филипп и Ильмир своими силами всего за три недели организовали первые "Чистые Игры" на американском континенте. Они прошли на пляже города Лечерия 3 февраля.

Филипп Чванов и Ильмир Насретдинов

Филипп Чванов и Ильмир Насретдинов

Напомним, что «Чистые Игры» — это квест, в ходе которого все желающие делятся на команды и на скорость убирают природную территорию от мусора. При этом сам процесс вовсе не скучный - попутно нужно решать загадки, делать фото-чекины и искать артефакты.

- Моя супруга Марьяна неоднократно участвовала в “Чистых Играх” в России, поэтому я был знаком с проектом. У меня не было сомнений, какой социальный проект нам необходимо провести в Венесуэле, поэтому я предложил Филиппу совместно организовать “Чистые Игры” в Лечерии. За три недели мы спланировали, согласовали и организовали мероприятие. Больше всего меня удивило, что к кому бы мы ни обращались, не услышали ни одного слова «нет». Все нас поддерживали в инициативе, - расказывает Ильмир Насретдинов.

Мусор, собранный участниками Фото: материалы пресс-служб

Мусор, собранный участникамиФото: материалы пресс-служб

Всего за час игры 52 местных жителя собрали 168 мешков мусора - более 1,2 тонн! Важно, что половину этих отходов удалось отправить на переработку.

Квест настолько понравился его участникам - особенно школьникам - что сейчас Ильмир и Филипп готовятся провести эко-баттлы между учебными заведениями города. Администрация города также поддержала начинание - россияне договорились с мэром Лечерии, что будут организовывать «Чистые Игры» каждые 2-3 месяца.

Участники "Чистых Игр" Фото: материалы пресс-служб

Участники "Чистых Игр"Фото: материалы пресс-служб

"Игры" готовили на фоне политического кризиса в Венесуэле. Но это не помешало провести экологический квест:

- Это были первые “Чистые Игры” в Южной Америке и вообще на этом континенте. Волей случая они произошли в Венесуэле в дни массовых манифестаций, протестов и переворота. Как сказал мой друг: есть что-то безумное и героическое в том, что в Венесуэле на фоне всех событий проходят “Чистые Игры”, — заметил основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
“Она теперь моя генетическая сестра”: Истории людей, которые стали донорами костного мозга и спасли жизнь
Совершить чудо и подарить жизнь человеку может каждый - для этого нужно сдать всего 4-9 миллилитров крови (чайную ложку!) и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга
Движение «Даниловцы»: «На самом деле, учреждения к волонтерам не готовы и не понимают, что с ними делать»
Руководитель добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский - о том, с какими препятствиями приходится зачастую сталкиваться тем, кто хочет бескорыстно помочь пациентам больниц или сиротам в детдомах
Новости 24
Украина провела учения по отражению агрессии в Азовском море
США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
Власти Венесуэлы отстранили от службы поддержавшего Гуайдо генерала ВВС
Власти Венесуэлы изъяли партию оружия, доставленного из США
Суд определил размер алиментов, который футболист Глушаков будет платить жене
Дом, в котором вырос Трамп, выставлен на продажу за $2,9 млн
Нефтеперерабатывающие заводы Средиземноморья скоро начнут ощущать нехватку сырья
При обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле погиб один человек
Российские программисты научили компьютер угадывать желания человека
В МЧС опровергли сообщения о пожаре на НПЗ в Капотне
Янукович обвинил европейских лидеров в предательстве
Умер режиссёр фильма «Три орешка для золушки» Вацлав Ворличек
Товарооборот России и Украины увеличился до $14,98 млрд в 2018 году
Госдеп США: решение выхода из ДРСМД принято только из-за России
В Госдуме прокомментировали разрыв Украиной соглашения о правовой информации