Будущие «Лидеры России» организовали экологический квест в Венесуэле

«Лидеры России» - масштабный конкурс, который с 2017 года позволяет талантливым управленцам со всей страны сделать шаг в будущее и открыть для себя новые карьерные перспективы. Каждый из участников в ходе конкурса, в числе прочих заданий, должен реализовать собственный социальный проект. Это необходимое условие для выхода в финал.

Полуфиналистов этого года Филиппа Чванова и Ильмира Насретдинова вдохновили идеи экологичного образа жизни и бережного отношения к природе. Поэтому молодые люди обратили внимание на квест "Чистые Игры", который завоевывает все большую популярность.

Филипп и Ильмир своими силами всего за три недели организовали первые "Чистые Игры" на американском континенте. Они прошли на пляже города Лечерия 3 февраля.

Филипп Чванов и Ильмир Насретдинов

Напомним, что «Чистые Игры» — это квест, в ходе которого все желающие делятся на команды и на скорость убирают природную территорию от мусора. При этом сам процесс вовсе не скучный - попутно нужно решать загадки, делать фото-чекины и искать артефакты.

- Моя супруга Марьяна неоднократно участвовала в “Чистых Играх” в России, поэтому я был знаком с проектом. У меня не было сомнений, какой социальный проект нам необходимо провести в Венесуэле, поэтому я предложил Филиппу совместно организовать “Чистые Игры” в Лечерии. За три недели мы спланировали, согласовали и организовали мероприятие. Больше всего меня удивило, что к кому бы мы ни обращались, не услышали ни одного слова «нет». Все нас поддерживали в инициативе, - расказывает Ильмир Насретдинов.

Всего за час игры 52 местных жителя собрали 168 мешков мусора - более 1,2 тонн! Важно, что половину этих отходов удалось отправить на переработку.

Квест настолько понравился его участникам - особенно школьникам - что сейчас Ильмир и Филипп готовятся провести эко-баттлы между учебными заведениями города. Администрация города также поддержала начинание - россияне договорились с мэром Лечерии, что будут организовывать «Чистые Игры» каждые 2-3 месяца.

"Игры" готовили на фоне политического кризиса в Венесуэле. Но это не помешало провести экологический квест:

- Это были первые “Чистые Игры” в Южной Америке и вообще на этом континенте. Волей случая они произошли в Венесуэле в дни массовых манифестаций, протестов и переворота. Как сказал мой друг: есть что-то безумное и героическое в том, что в Венесуэле на фоне всех событий проходят “Чистые Игры”, — заметил основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.