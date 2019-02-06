Пилоты-курсанты получили награды

6 февраля в московском Крокус-Экспо открылся ежегодный национальный форум-выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS. По традиции он стартовал с объявления лучших представителей отрасли.

Больше всего наград получил Аэрофлот – за лучший сервис для пассажиров с детьми и пассажиров с ограниченными возможностями, за онлайн сервисы и дьюти фри, за бизнес-класс на внутренних и международных линиях.

На открытии форума были также названы имена лауреатов третьего конкурса «Лучшие в небе», который проводится среди курсантов вузов гражданской авиации.

БОЛЬШОЕ НЕБО – БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ

Лучший результат на конкурсе – у пятикурсника Ульяновского института гражданской авиации Егора Ознобихина. Второе место – у его сокурсника Михаила Орловского, а третье – у курсанта Санкт-Петербургского института гражданской авиации Андрея Кондакова.

- Когда я учился в средних классах, мама спросила, кем я хочу стать. На что я, особо не подумав, ответил: пилотом, -вспоминает Егор Ознобихин, - Работа нетрудная, сидишь, смотришь в окошко, получаешь удовольствие. Мама, конечно, у виска покрутила и объяснила: ведь надо высшее образование получать, долго и упорно учиться. Но я от этой мысли не отказался, пошел в наш пермский аэроклуб. Авиация – это на всю жизнь: когда поступал в ульяновский вуз, я даже не мог придумать запасной вариант, куда еще подать документы, если не пройду медкомиссию.

Участники конкурса рассказывают, что теоретическая часть конкурса для них не была сюрпризом, а вот практическая вызвала затруднения. Дело в том, что она проходила в полнопилотажном тренажере самолета Sukhoi Superjet 100 . Оказавшись в его кабине, конкурсанты должны были выполнить четыре полетных задания в разных метеоусловиях и в разных режимах управления.

В полнопилотажном тренажере - как в настоящем самолет, разве что перегрузки не ощущаются.

То, что одним из инициаторов конкурса «Лучшие в небе» является Аэрофлот – не удивительно. В его авиапарке - 50 суперджетов. Осенью прошлого года компания подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией соглашение на поставку еще 100 самолетов этого типа. Так что поддержка конкурса – это прежде всего заинтересованность в перспективных молодых пилотах.

А ребята выступили очень сильно. Когда подводили итоги, разница в результатах была в десятые и сотые балла. Не исключено, что в первую очередь работу курсантам предложит Аэрофлот, ведь он в транспортной отрасли четвертый год подряд становится самым привлекательным работодателем России по версии престижной международной премии Randstad Award.

- Лауреаты первых двух конкурсов летают у нас. Среди них уже есть те, кто налетал около 1 тысячи часов, так что через год с небольшим они будут вводиться в строй, как командиры кораблей, - рассказывает летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик, - Таких людей мы стремимся в первую очередь принять на работу, потому что понимаем, что они с интересом пришли в профессию. И пришли достигать профессиональных, карьерных и личностных целей. Это те, кто с успехом преодолевает любые трудности. «Лучший в небе» - это первая их победа, а таких побед в профессиональной жизни должно быть много.

Как отметил президент ОАК Юрий Слюсарь: «Ставший уже традиционным, конкурс «Лучший в небе» позволяет курсантам лётных училищ освоить новые высоты профессионального мастерства, даёт возможность получить престижную работу пилота современного пассажирского самолёта и служит укреплению престижа российских самолётов. Надеемся, что Аэрофлот продолжит свою политику пополнения парка отечественными воздушными судами и в будущем будет расширять его, как за счёт новых Superjet 100, так и принимая в эксплуатацию новые магистральные лайнеры МС-21».

КАК ЭТО БЫЛО

Конкурс проходил в Ульяновске в течение двух дней. 12 лучших курсантов показали, насколько они сильны в теории. А потом продемонстрировали, могут ли они применить полученные за партой знания на практике. Конкурсантов усадили за штурвал полнопилотажного тренажера самолета Superjet 100. Для молодых людей, имеющих за спиной опыт полетов разве что на учебно-тренировочных Diamond DA40, это оказалось серьезным испытанием.

«Лучший в небе» придумали в «Аэрофлоте»: таким образом в компании решили делать кадровый запас — брать на заметку самых перспективных курсантов. К организаторам присоединилась Росавиация: в ведомстве справедливо посчитали, что подобные конкурсы профмастерства пойдут на пользу, в первую очередь, самим участникам. Это редкая возможность, еще до получения диплома, почувствовать себя настоящим пилотом.

Рядом с курсантами был инструктор-экзаменатор авиакомпании «Аэрофлот». Командир авиационной эскадрильи «Аэрофлота» Евгений Хамитов признался: когда подводили итоги, оглашали ошибки, которые совершили курсанты, поймали себя на мысли, что замечания делали, как будто ребята уже были действующими пилотами.

— Это говорит о многом, — считает инструктор, — задачи, которые поставили перед курсантами, не так-то просто было выполнить и тем, кто уже имел опыт полета на «Сухом».

К слову, на тренажере, где проходило испытание, в Ульяновском институте гражданской авиации имени Бугаева переучивают уже опытных пилотов.

— Мы делали три захода: визуальный по «коробочке», по приборам (курсо-глиссадной системе ILS) и в ручном режиме. Было, конечно, сложно,— делится впечатлениями второкурсник Бугусланского летного училища Александр Васищев.

Чтобы победить, курсантам нужно было продемонстрировать еще и блестящие знания теории. Комплексный «экзамен» был тестом на знание английского, аэродинамики и авиатехники, метеорологии, навигации и даже правовых основ.

Будущего победителя - Егора Ознобихина для участия в конкурсе выбрал ученый совет института. Он — гордость вуза, один из лучших курсантов. Говорит, что волнения не было: напротив, было приятно, что именно ему доверили защищать честь альмаматер.

— После того, как мы протестировали тренажер, было много, над чем подумать. Отработал вместе с коллегой ночью всю последовательность действий, проговорили все тонкости — совершили так называемый пеший полет. Во время конкурса, конечно, не обошлось без недоработок. При первом зачетном полете выпустили шасси не в том месте, где было нужно. В реальности самолету это, конечно, ничем не грозило. Но, тем не менее, осталось чувство неудовлетворенности, — вспоминает Егор Ознобихин. — В любом случае, это очень ценный опыт для самих участников. Ты понимаешь, с чем тебе предстоит иметь дело в будущем.