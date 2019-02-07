Как я покупал двери Тухачевского

Если человек едет по делам в Подмосковье, то обычно это что-то прозаическое. Например, забрать мешок комбикорма. Или поздравить с днём рождения двоюродную племянницу. Многие ездят на рыбалку или охоту. Я же поехал покупать старые деревянные двери (за 250 тысяч рублей каждая!). В своё время ими пользовался сам маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. До их стальных ручек прикасались Георгий Жуков и Лидия Русланова. Их лицезрели видные деятели советской науки. Дубовые двери отлично сохранились. Их по случаю приобрёл житель города Электросталь Сергей Сологуб. И теперь пытается продать (объявление я нашёл в интернете).

МАРШРУТОМ ВЕНИЧКИ ЕРОФЕЕВА

- Следующая станция - Серп и Молот, - вкрадчивым женским голосом объявил автоинформатор.

Электричка тронулась - и здание Курского вокзала осталось позади.

А ведь это тот самый Серп и Молот, где герой поэмы «Москва-Петушки» «немедленно выпил». Следующая станция Карачарово, потом Чухлинка. «Далее по всем пунктам, кроме Есино».

Пути наши разошлись после остановки Фрязево - Веничка помчался в сторону Орехова-Зуева (и далее - в Петушки), а мы - наоборот - в Электросталь (конечный пункт - Захарово).

Я очутился в промышленной зоне незнакомого городка, когда уже стемнело. Угрюмая дворняга, которая за мной прицепилась, казалось, интересовалась целью моей поездки.

Я ей мысленно отвечал:

- Хочу купить дверь Тухачевского. За 250 тысяч рублей. У Сологуба.

Клинические бредни пациента, страдающего белой горячкой.

По телефону Сергей несколько раз повторил:

- Ищите Восход Нижний. Я туда скоро подъеду.

Дубовые двери отлично сохранилисьФото: Личный архив

Я опросил трёх местных работяг, но ни один из них такого названия не слышал. Чертовщина какая-то. Кстати, Электросталь основал банкир-миллионер Николай Второв. И именно в его усадьбе был бал Сатаны в небезызвестном произведении Булгакова. Ну это так, к слову.

Я пробирался все дальше и дальше - к лесу. Рядом с ним примостилось несколько приземистых домишек, но ни в одном из них окна не горели. Собака плюнула и побежала обратно к станции. Береженого Бог бережёт.

А я дошёл до очередного завода, на котором делают строительные вышки.

Более странно я себя чувствовал, когда приехал в Подмосковье покупать кофейные зёрна, пропущенные через желудочно-кишечный тракт поросят. Не за 250 тысяч рублей. Дешевле.

Наконец, Сергей подъехал и мы отправились смотреть товар.

ПУСТЬ ВСЕ СЛЫШАТ, ЭТО ЧУЖАЯ ДАЧА

По моему внешнему виду, пожалуй, даже издалека можно догадаться, что из меня такой же покупатель дверей Тухачевского, как из Ольги Бузовой певица. Поэтому я признался, что работаю в газете. И что мы уже давненько ничего не писали про двери.

Сологуба это ничуть не смутило. По его словам, все, что написано в объявлении, правда.

- Я искал себе деревянную лестницу для дома, - рассказал мой новый знакомый. - И также, как вы, мониторил интернет. Смотрю, фотография. Дом на территории пансионата Петрово-Дальнее. Это Подмосковье. Между Рублево-Успенским шоссе и Новой Ригой. Продаётся все, что можно утащить перед сносом. Окна, двери, паркет, дымоход, гранитная плитка, книги, мебель. И в том числе лестница, которая мне нужна. Я поехал и выяснил, что это бывшая правительственная дача, на которой отдыхали известные советские деятели. Один из последних - Герой Соцтруда, председатель Совета Министров РСФСР Иван Силаев. Частник выкупил право аренды за 330 миллионов рублей (на 49 лет) и решил снести советскую постройку. Что и произошло в августе прошлого года.

Я уставился на массивные дубовые двери, покрытые лаком. Всего их у Сергея Сологуба 28. Состояние и, правда, отменное. На некоторых вообще - ни царапины. Цена 250 тысяч рублей вполне условная. А это означает, что торг уместен.

До покупки этих дверей Сергей никогда не занимался ни стариной, ни антиквариатом. А тут как будто нашептал кто-то: «Надо купить!»

Сколько за все это добро пришлось заплатить, электросталевец не признается. Коммерческая тайна.

Эти двери по случаю приобрёл житель города Электросталь Сергей Сологуб. И теперь пытается продатьФото: Личный Архив

Он почти уверен, что продать в России эти двери не удастся. А вот где-нибудь на западе запросто. Покупателя можно найти на тематических ресурсах, но, правда, до этого у Сергея руки пока не дошли.

По его мнению, дубовые двери, которые он продаёт, ценны не только тем, что ими пользовались известные люди. Но и просто - по своему прямому назначению. Как говорится, гарантия качества.

Кстати, на той самой даче Сологуб прикупил и отлично сохранившийся паркет, и кожаный дипломат, и разные книги. На одной из них дарственная надпись от Бориса Ельцина.

В общем, по сути, это был настоящий музей, который оказался в руках богатенького Буратино. Он сейчас строит новый особняк. И двери в нем поставит не сталинские, а, например, меркелевские.

СЛОВО МОСКВОВЕДУ

Я думаю, дом, который пошёл под снос, не старше 30-х годов, - рассказал «КП» историк и москвовед Михаил Коробко. - В нем, действительно, располагалась государственная дача. А само здание находилось на территории усадьбы Голицыных. Она и по сей день там стоит. В этом нет чего-то уникального. Таких дач в Союзе были сотни. Двери тоже совершенно обычные, советские. Мне кажется, хозяева сталинских квартир во время ремонта такие на помойку выбрасывают. Хотя у нас продать можно все, что угодно. Придите на блошиный рынок. И вам там про любой чайник такого расскажут! Точнее, наплетут. И люди в это верят. По поводу того, что на этой даче отдыхали Тухачевский и Жуков, лично я глубоко сомневаюсь. Потому что у них места для отдыха были отдельными. От Минобороны. А вот Силаев вполне. Почему нет.

...И РУКОВОДИТЕЛЮ АУКЦИОННОГО ДОМА

Даже при явных доказательствах о принадлежности этих дверей даче Жукова или Тухачевского, владельцев ждет явное разочарование, потому что такие предметы никто не коллекционирует, - сообщил «КП» генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. - Я думаю, их удастся продать в руки строителей или дизайнеров. Правда, я сначала подумал, что 250 тысяч рублей - это за все двери. Оказалось, за одну! Конечно, необычные вещи продаются и у нас, но до дверей дело не доходило. Недавно продавали аппарат для размена денег в метро (старшее поколение наверняка помнит о таких) - продали по очень высокой цене 360 тысяч рублей. Автографы известных политиков и государственных деятелей, тех, кто вероятно посещал не раз дачу, упоминаемую в объявлении, стоят также немалых денег. Так, автограф Сталина может стоить несколько сотен тысяч рублей, роспись Тухачевского также приближается к доброй сотне тысяч рублей, чуть ниже Жуков - 15-20 тысяч рублей.