2019-02-07T16:58:53+03:00
Общество

На ВДНХ в 2019 году откроют первую очередь Парка аттракционов

А в павильоне "Земледелие" заработает Центр исследования письменности "Слово"
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На территории ВДНХ продолжаются масштабные реставрационные работы.На территории ВДНХ продолжаются масштабные реставрационные работы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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ВДНХ готовится к 80-летнему юбилею, в 2019 году планируется несколько крупных премьер. Юбилейный год станет очередным этапом возрождения и развития главной выставки страны.

- После реставрации откроются исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". В Ландшафтном парке появятся новые сады, игровые зоны и площадки. В павильоне "Земледелие" будет открыт Центр исследования письменности "Слово", - сообщили в мэрии Москвы.

Исторические фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" откроют уже весной. В отреставрированных павильонах (в ближайшее время откроют четыре) заработают выставочные центры стран СНГ.

- Завершатся реставрационные работы в павильонах № 10 "Стандарты", № 11 "Металлургия", № 6 "Химия" и № 14 "Вычислительная техника и информатика", в которых будут открыты выставочные центры Молдовы, Казахстана, Абхазии и Азербайджана, - уточнили в мэрии Москвы.

Кстати, в отреставрированном павильоне № 58 "Земледелие" откроется Центр исследования письменности "Слово", где выставочные пространства будут посвящены истории, настоящему и будущему кириллического письма.

Также готовится открытие первой очереди Парка аттракционов.

КСТАТИ

В Ландшафтном парке на ВДНХ появится множество новых интересных мест, среди которых:

- акватический сад – система пешеходных понтонов, между которыми будут расти экзотические водные растения;

- детские игровые площадки на водной дороге;

- аттракцион "Сад пяти чувств" – непрерывный пешеходный маршрут длиной порядка 300 м;

- экотропа в Шереметьевской дубраве – система прогулочных мостков, расположенных на уровне кроны деревьев;

- детская площадка у павильона № 32 для малышей разных возрастов с экологически безопасными (деревянными) игровыми элементами, с площадками отдыха для родителей;

- фонтан у строения №575 (кафе-мороженое).

ИСТОЧНИК KP.RU

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