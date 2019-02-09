2019-02-09T09:58:21+03:00
Спорт

Победившая Загитову японская фигуристка Рика Кихира выиграла "Турнир четырех континентов" в США

После провала в произвольной программе она стала первой по итогам двух видов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Рика Кихира.Рика Кихира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском Анахайме завершились соревнования "Турнира Четырех континентов". На эти состязания приезжают спортсмены со всех стран мира кроме Европы. И победу в нем одержала японка Рика Кихира. За два своих выступления в США она получила 221,99 балла. При этом, она была лишь пятой после короткой программы соревнований. Но взяла свое в произвольной, которую выиграла с большим преимуществом. До ее абсолютного рекорда в 233,12 балла довольно далеко, фигуристка выступила не в свою силу на турнире.

Однако же Кихира была просто "на голову" сильнее, чем соперники. Ставшая второй ученица Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева за два выступления получила только 207,46 балла. Третье место - за еще одной японкой Маи Михарой - 207,12 балла. Лидировавшие же после короткой программы американки выступили не слишком удачно в произвольной программе - Брейди Теннелл пятая, а Мэрайа Бэлл шестая.

Для 16-летней Рики Кихиры это - вторая важная победа в сезоне. До этого фигуристка первенствовала в финале Гран-При, при этом став лишь второй на чемпионате Японии, где ее тоже подвела короткая программа.

Теперь следующий важный старт для спортсменки - это чемпионат мира, где все ждут ее противостояния с россиянкой Алиной Загитовой и ее напарницей по сборной чемпионкой Европы Софьей Самодуровой. Которая, к слову, выиграла чемпионат Европы с суммой в 213,84 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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