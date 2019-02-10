Дом, который построил Фриц

Монгольское «Яйцо динозавра» (Öndög) от уже выигрывавшего в Берлине золото за «Свадьбу Туи» китайца Ван Цюаньаня - чарующей красоты зрелище, разворачивающееся в бескрайней степи, куда поставили сторожить от волков обнаженный труп женщины 18-летнего полицейского. Чтоб он сам не превратился в труп, его согревает табунщица, как минимум вдвое старше его - сначала сигаретами, водкой и супом из только что убитой (непосредственно в кадре) овцы, а потом и старым пастушьим способом. Поэтические кадры, в которых озаренные пламенем костра монголы в своих зипунах совокупляются, привалившись к презрительно взирающему на них верблюду, надолго останется в памяти у всех, кто это видел. Как выясняется, забеременевшая сразу же после этого случая женщина была озабочена своей бездетностью, ибо род монголов, происходящий, по ее мнению, напрямую от динозавров, ни за что не должен прерваться. Убедившись, что внутри нее яйцо динозавра, она как-то расслабилась и подпустила к себе бывшего мужа - а тут и корова родила - разумеется, тоже прямо в кадре. Интересно и поучительно иногда наблюдать за жестокой и поэтичной жизнью природы, без навязчивой высокодуховности больших городов.

Монгольское «Яйцо динозавра» (Öndög) от уже выигрывавшего в Берлине золото за «Свадьбу Туи» китайца Ван Цюаньаня - чарующей красоты зрелище.

Ее, впрочем, не найдешь в новом творении одного из главных немецких режиссеров Фатиха Акина, вернувшегося в свой родной Гамбург. После незадавшегося антитеррористического произведения «На пределе» он снова в седле в кровавом гротеске потрясающего исполнения и действительно «на пределе» человеческой восприимчивости. Его «Золотая перчатка» - это подлинная история маньяка-убийцы Фрица Хонки, алкоголика и импотента, убивавшего и расчленявшего пожилых дам низкой социальной ответственности, которых он клеил в гамбургском баре, давшем название фильму. Как показывают неудачи социально-политических посланий Акина, он находится на своей территории, когда передает не идеи (которых у него явно немного), а цвет, запах, вкус и прочие чувственные материи (а их он ощущает, как мало кто) - в аппетитной ли «Душевной кухне» или в «Золотой перчатке», от которой очень многих потянет блевать. Живописуя алкоголический распад и перверсии под упоительную западно-немецкую попсу начала 1970-х в изображении, стилизованном под фильмы Фасбиндера, Акин местами сильно перебирает, как его не умеющие остановиться алкоголики. Но требовать дисциплины от человека, чей прорывной фильм назывался «Головой о стену», довольно проблематично. Ближайший аналог не из мира немецкого кино, который приходит на ум в случае его нового фильма, - это «Груз 200», только вонь, исходящая от распада, живописованного в фильме Алексея Балабанова, где главным героем тоже является страшный маньяк, здесь нужно умножить на все сто. И отнять всякие попытки создать «образ времени» (хотя он точно присутствует) и сказать о чем-то «поверх» сюжета. Может быть, отсутствие какого-то высшего смысла в кино под названием «Золотая перчатка» - это и есть тот вызов, который бросает Акин, делающий бессмысленными все остальные фильмы про маньяков? Пожалуй, это самая черная комедия, которую приходилось видеть - юмор и отвращение замешены в этом диком вареве так искусно и в таких лошадиных пропорциях, что не снилось и братьям Коэнам. Не говоря уж о Триере, поделку которого про маньяка Джека, даже неудобно вспоминать.