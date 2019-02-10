В Чите подвели итоги регионального кадрового конкурса «Забайкальский призыв»

В Чите сегодня определились победители кадрового конкурса «Забайкальский призыв» - его участники поборолись за право войти в управленческую команду Министерства сельского хозяйства Забайкальского края. Этот отбор проводился по инициативе губернатора Александра Осипова и стал региональным форматом всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Церемония награждения лучших прошла 10 февраля в читинском Дворце молодежи «Мегаполис-спорт».

На первом этапе все соискатели присылали свои резюме, из них и выбрали 50 человек, которые были допущены к финалу. Непосредственно в самом конкурсе их разделили на пять команд по 10 человек в каждой - «зеленые», «серые», «красные», «синие» и «желтые». Все участники должны были проявить себя в различных компетенциях, показать свои личные и профессиональные качества, доказать, что способны эффективно работать в команде.

За ходом соревнований наблюдал глава Забайкальского края Александр Осипов. Он отметил, что кадровый конкурс запустил процесс непрерывного повышения квалификации среди управленцев региона и серьезно повышает конкуренцию среди госслужащих разного ранга.

- Личная конкурентоспособность каждого сотрудника в системе государственного управления определяет способность Забайкальского края развиваться и реализовывать те возможности, которые у него есть, - сказал Александр Осипов.

Глава Забайкалья Александр Осипов отметил, что все участники очного этапа «Забайкальского призыва» будут включенные в кадровый резерв

Результаты конкурса оценивали члены жюри, эксперты. Наибольшее число баллов в итоге набрали «зеленые». Они и получили из рук губернатора кубок «Забайкальского призыва». Стоит отметить уровень конкуренции и качества участников конкурса - капитаном команды «зеленых» оказался бывший вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев!

Впрочем, проигравших в этом конкурсе нет. Александр Осипов подчеркнул, что все участники очного финала «Забайкальского призыва» включены в кадровый резерв. А с самыми сильными участниками всех команд-участниц независимо от занятых итоговых мест, губернатор проведет личное собеседование.

Тем временем кадровый конкурс «Забайкальский призыв» продолжается. Отбор желающих войти в команду регионального Минсельхоза - это лишь одно из направлений. Регистрация участников продолжается на сайте zabpriz.ru. Как сообщают организаторы, на текущий момент свои заявки на конкурс подали более 3500 человек.

- Проект поможет выявить всех желающих построить свою профессиональную карьеру на государственной службе и способных принести пользу краю, - заявил губернатор Александр Осипов. - Принять участие в проекте приглашаются забайкальцы и жители любого региона России. Все, кто желает проявить себя, поделиться знаниями и опытом, получат возможность направить свои силы на развитие Забайкалья.