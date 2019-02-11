Когда головная боль становится смертельно опасной: важные симптомы

Известный телеведущий Сергей Агапкин написал книгу «Не дай голове расколоться», в которой подробно описывает опасные ситуации, связанные с головной болью: «В этой книге я расскажу о способах, которые помогут вам существенно снизить частоту и интенсивность головных болей или даже полностью избавиться от них. Но есть случаи, при которых нельзя медлить ни минуты! Никаких упражнений, никаких таблеток, никакого самолечения — бегом к врачу или к телефону — вызывать бригаду «Скорой помощи»!».

С разрешения издательства печатаем отрывок из книги.

Когда нельзя терпеть головную боль

Обычная головная боль, хоть и вызывает различные ощущения от простого дискомфорта до невероятных мучений, не опасна и не угрожает жизни. Но в некоторых ситуациях боль в голове возникает не сама по себе, а является симптомом опасных состояний и заболеваний. Такие головные боли называют вторичными.

Вторичные головные боли возникают как следствие патологических процессов, которые развиваются внутри организма, причем часто — не в голове, а в других частях тела. Чтобы отличить такие головные боли от обычных (первичных), врачи разработали систему «красных флагов» — определили симптомы, которые указывают на угрожающее жизни состояние.

«Красные флаги»: сигналы опасности при головной боли

* Внезапное появление сильной «громоподобной» головной боли.

* Возникновение новой головной боли, отличающейся от привычной.

* Значительное усиление привычных головных болей.

* Головная боль с аурой (зрительными нарушениями, реже — чувствительными расстройствами в виде покалывания или онемения в губах, языке, одной половине лица), которая продолжается более 1 часа или сопровождается симптомами слабости в конечностях.

* Появление ауры без головной боли в случае, если ранее не возникала мигрень.

* Аура, впервые возникшая на фоне приема гормональных контрацептивов.

* Впервые возникшая головная боль у человека старше 50 лет.

* Усиление головной боли при перемене положения головы или при нагрузках, связанных с повышением внутричерепного давления (кашель, чихание, сморкание, физическое напряжение, сексуальная активность).

* Впервые возникшая головная боль у человека, страдающего от ракового процесса, ВИЧ-инфекции или иммунодефицитного состояния.

* Головной боли сопутствуют оглушенность, спутанность сознания и потеря памяти.

* Головной боли сопутствуют симптомы интоксикации: боли в мышцах, суставах, повышение температуры тела, озноб и т. п.

* Головная боль, не прекращаясь, продолжается несколько недель и прогрессирует по интенсивности болевых ощущений.

Обложка книги Сергея Агапкина.

Когда срочно обращаться к врачу

Также нужно проявить бдительность и незамедлительно обратиться к врачу, если головная боль сопровождается:

* рвотой, не приносящей облегчения;

* сильным головокружением;

* повышением температуры тела;

* выраженной диареей;

* затруднениями дыхания;

* нарушениями зрения;

* нарушениями координации движений;

* неразборчивостью или спутанностью речи;

* потерей обоняния;

* постоянным звоном в ушах;

* появлением асимметрии лица;

* появлением асимметрии зрачков;

* напряжением мышц затылка, при котором человек не может наклонить голову вперед;

* невозможностью удерживать голову в вертикальном положении;

* появлением красной сыпи на коже;

* повышением артериального давления;

* отсутствием реакции на обезболивающие препараты.

Еще один «красный флажок», сигнализирующий о необходимости срочного обращения за медицинской помощью, — головная боль, возникшая после травмы головы или шеи, а также после хирургического вмешательства в этих областях.

Вообще вторичные головные боли могут возникать по множеству причин: из-за воспалений сосудов лица, воспаления зуба, повышенного внутричерепного давления, побочного действия некоторых лекарственных препаратов, заболеваний эндокринной системы, болезней уха, горла и носа.

ВАЖНО

8 самых опасных причин головных болей

1. Ишемический инсульт

Симптомы:

Потеря чувствительности, ощущение ползанья мурашек или онемения, чаще всего в одной половине тела; сильная слабость; двоение в глазах, затуманивание зрения или полная его потеря; нарушения речи; шум в ушах; нарушения глотания; головокружение, тошнота и рвота; нарушение координации движений; нарушения глотания; бред, нарушение сознания, в некоторых случаях — потеря сознания.

2. Транзиторная ишемическая атака

Симптомы:

Схожи с проявлениями инсульта, но длятся не более 24 часов.

3. Аневризма сосудов головного мозга

Симптомы:

При неразорвавшейся аневризме — ухудшение зрения, боль в глазах, расширение зрачков, онемение или слабость в одной половине лица, нарушения чувствительности в конечностях, эпилептические припадки. При разорвавшейся аневризме — тошнота, рвота, двоение в глазах, светобоязнь, напряжение мышц шеи и затылка, опущение века, судороги, часто — потеря сознания.

4. Опухоли головного мозга

Симптомы:

Рвота по утрам, натощак, без предшествующей тошноты; головокружения; ухудшение зрения; нарушения памяти, концентрации внимания, мышления; нарушения слуха; нарушения речи; нарушения координации движений; внезапные обмороки; резкие перепады настроения; эпилептические припадки; галлюцинации.

5. Отравление токсическими веществами

Симптомы:

Зависят от воздействия конкретного токсического вещества.

6. Инфекционный менингит

Симптомы:

Лихорадка; появление геморрагической сыпи; светобоязнь; непереносимость звуков; тошнота и фонтанирующая рвота, не приносящая облегчения; напряжение мышц шеи, не позволяющее наклонить голову вперед; бред, галлюцинации, судороги, спутанность сознания, кома.

7. Гипертонический криз

Симптомы:

Внезапное резкое повышение артериального давления на 20—50 мм. рт. ст. по сравнению с привычными показателями; тошнота и рвота; пульсация в висках; тахикардия; одышка; чувство жжения и боли в груди; нарушения речи, координации движений; нарушения чувствительности; нарушения мочеиспускания; появление сильного страха смерти.

8. Острый приступ глаукомы

Симптомы:

Боль в области глаза; появление радужных кругов вокруг источников света, затуманивание зрения, сильное снижение остроты зрения; тошнота и рвота; головокружения; неприятные ощущения в области сердца, нарушения сердечного ритма, боль в сердце; иногда — боль в животе; общая слабость; озноб.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Конечно, не каждая сильная головная боль свидетельствует об угрожающем жизни состоянии. Симптомы нужно оценивать в комплексе. Ведь, например, тошнота и рвота при первичных головных болях — тоже довольно частое явление. При мигрени могут возникать светобоязнь, зрительные или слуховые феномены, которые человек может принять за галлюцинации. К тому же вторичные головные боли составляют всего 2-5% от общего числа случаев боли в голове.

Тем не менее стоит внимательно оценить свое состояние или состояние человека, которому вы пытаетесь помочь, на предмет наличия «красных флагов». Особенно в том случае, если боли в голове не являются для человека чем-то обычным. Бдительность никогда не помешает, особенно если на кону жизнь и здоровье.