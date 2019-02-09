2019-02-08T22:48:44+03:00
Спорт

Паралимпийцам вернули флаг

Наши спортсмены восстановлены в правах. Условно
Петр ПАВЛОВ
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Наши паралимпийцы получили право выступать на Играх под российским флагом. Фото: ИТАР-ТАСС/ Олег Урусов.Наши паралимпийцы получили право выступать на Играх под российским флагом. Фото: ИТАР-ТАСС/ Олег Урусов.
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Напомним, серия допинговых скандалов привела к тому, что российские паралимпийцы не имели права принимать участие в Играх. Для того чтобы доказать мировому сообществу, что наши ребята не преступники и ничем не отличаются от своих коллег из других стран, ПКР (Паралимпийский комитет России) должен был выполнить целый ряд требований. И вот теперь дисквалификация снята. Но условно.

Это означает, что наши паралимпийцы получили право выступать на Играх под российским флагом. Но от нас по-прежнему ждут признания «доклада Макларена». Там, напомним, говорится о государственном участии в допинг-программах. Понятно, что признать это мы никогда не согласимся. Соответственно, и паралимпийцев могут отстранить в любой момент.

Впрочем, возвращение ПКР в мировую семью хорошая новость. И еще один шаг к тому, чтобы забыть о допинговом кошмаре последних лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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