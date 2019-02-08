2019-02-08T23:57:13+03:00
Спорт

Сборная России выиграла "бронзу" в эстафете на Кубке мира по биатлону в Канаде

Наши провели последнюю перед ЧМ подобную гонку в экспериментальном составе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России - с бронзой на Кубке мира в Канаде.Сборная России - с бронзой на Кубке мира в Канаде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын выиграли бронзовые медали в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Канаде в местечке Кэнмор. Наши использовали 9 дополнительных патронов и ни разу не заехали на штрафной круг, уступив пальму первенства только командам Франции и Норвегии.

Евгений Гараничев отлично стартовал и первый огневой рубеж закончил в числе лидеров, но затем на "стойке" схватил три дополнительных патрона. Итог - передал эстафету Эдуарду Латыпову с отставанием в полминуты. Но Латыпов свой отрезок дистанции прошел на отлично и вывел на третью позицию нашу команду.

Вторая половина дистанции прошла для нас стабильно. Александр Логинов взял по 2 дополнительных патрона на двух огневых рубежах, сохранив третье место в гонке за нами. А вот уже Александр Поварницын уверенно прошел свой этап, взяв два дополнительных патрона только на последней стрельбе. Причем, это было достаточно драматично, поскольку он сделал 2 промаха как раз в тот момент, когда француз, шедший вторым, пытался закрыть последнюю мишень.

В итоге Поварницын финишировал третьим с отставанием от команды Норвегии в 1 минуту 48,4 секунды. Французы проиграли лидерам 1 минуту 10,4 секунды.

Для сборной России это - вторая бронза на этапе Кубка мира в Кэнморе. Ранее в Канаде третье место в индивидуальной гонке у мужчин занял лидер нашей команды Александр Логинов.

Теперь чуть позже в ночь на субботу в Кэнморе пройдет женская эстафетная гонка, в которой примет участие и сборная России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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