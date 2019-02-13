ВДНХ просит помочь выбрать имя новорожденному ягненку

В преддверии Дня всех влюбленных на «Городской ферме» на ВДНХ произошло радостное событие — у барана Елисея и овечки Доли родился детеныш. Имя ягненку пока не выбрали.

Есть несколько вариантов: Венера, Мирабель, Любаша, Амура или Агейп. Пользователей соцсетей Facebook, Instagram, ВКонтакте попросили посмотреть на фото малышки и проголосовать до 18 февраля.

Пополнение случилось на «Городской ферме» ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ

- Малышка появилась на свет неделю назад. Зоологи «Городской фермы» отмечают ее крепкое здоровье, отличный аппетит и веселый нрав. Новорожденная оказалась очень дружелюбной и уже отправилась знакомиться с другими обитателями вольера, - в пресс-службе ВДНХ.

Малышка очень похожа на папу, темной масти. Но, как у настоящей девочки, у нее очень нежное, добродушное выражение мордочки. Кстати, посмотреть на новорожденного ягненка уже можно и на «Городской ферме», где также живут еноты, ослики, альпаки, кролики, коровы зебу, козочки. Она открыта ежедневно, кроме понедельника, в будние дни с 10.30 до 18.30, в выходные и праздничные дни — с 10.30 до 19.30.