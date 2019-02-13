2019-02-13T17:09:26+03:00
Происшествия

Неадекватный иностранец устроил драку с сотрудниками «Шереметьево»

Мужчина требовал, чтобы ему разрешили лететь в Нью-Йорк [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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52-летнего иностранца доставили в дежурную часть, где допросили52-летнего иностранца доставили в дежурную часть, где допросилиФото: скриншот видео
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Иностранный гражданин должен был лететь с супругой и ребенком в Нью-Йорк, но 10 февраля ему отказали в перелете. Якобы он некорректно себя вел в салоне «эконом» и обзывал пассажиров. Мужчине выдали официальное объяснение, почему пилот не берет его на борт и выставили за пределы самолета. Иностранец продолжал ругаться, супруга попросила подписать документ, но тот лишь сжал его в руке и бросил на пол. А после, как ошалевший, стал сунуться напролом в самолет. Мужчина еще и сам был крупного телосложения. Но в потасовке сотрудники аэропорта смогли повалить его на пол и удерживали до прибытия сотрудников полиции.

Неадекватный иностранец устроил драку с сотрудниками «Шереметьево».

- В дежурную часть поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт воздушного судна, готовящегося к вылету в Нью-Йорк. При посадке на борт воздушного судна один из иностранных граждан выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

52-летнего иностранца доставили в дежурную часть, где допросили. Известно, что за свое поведение он был привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП Российской Федерации («Мелкое хулиганство»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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