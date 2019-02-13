Иностранный гражданин должен был лететь с супругой и ребенком в Нью-Йорк, но 10 февраля ему отказали в перелете. Якобы он некорректно себя вел в салоне «эконом» и обзывал пассажиров. Мужчине выдали официальное объяснение, почему пилот не берет его на борт и выставили за пределы самолета. Иностранец продолжал ругаться, супруга попросила подписать документ, но тот лишь сжал его в руке и бросил на пол. А после, как ошалевший, стал сунуться напролом в самолет. Мужчина еще и сам был крупного телосложения. Но в потасовке сотрудники аэропорта смогли повалить его на пол и удерживали до прибытия сотрудников полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691672" frameborder="0"></iframe> Неадекватный иностранец устроил драку с сотрудниками «Шереметьево».

- В дежурную часть поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на борт воздушного судна, готовящегося к вылету в Нью-Йорк. При посадке на борт воздушного судна один из иностранных граждан выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

52-летнего иностранца доставили в дежурную часть, где допросили. Известно, что за свое поведение он был привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП Российской Федерации («Мелкое хулиганство»).