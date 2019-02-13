«Хочется снять пуховик»: москвичи жалуются на снег, а автомобилистов пугают пробками

В Москве 13 февраля выпал снег. Очередная порция. С утра был сбой движения поездов на Курском направлении — возле станции «Царицыно» остановился пригородный поезд и блокировал ход других поездов. Самолеты вылетели с незначительными задержками из «Внуково», а компания «Аэрофлот» и вовсе отменила в этот день из «Шереметьево» 76 рейсов и изменила время вылета по 24 рейсам. Позже предупреждения на мобильные москвичей стали присылать из МЧС.

- По прогнозу Центрального УГМС 13 февраля в Москве ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах сильная гололедица. Будьте внимательны при движении пешком и на автомобиле, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, - значится в рекомендации от ГУ МЧС по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/691689" frameborder="0"></iframe> Из-за гололеда в Москве буксуют машины.

Днем снег стал идти менее интенсивно, а синоптики еще и обещают снижение температуры ниже нуля. В связи с резкими перепадами в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозируют вечерний час пик. Пока пробки, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе составляют 4 балла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691537" frameborder="0"></iframe> Из-за гололеда и аварии встала колонна автобусов, люди вынуждены идти к метро пешком.

- Сегодня будет сложно передвигаться по городу из-за обильного снегопада, гололеда и снежных заносов. В городе увеличилось количество мелких ДТП. Кроме того, коммунальная техника в усиленном режиме будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока, - рассказали в ЦОДД.

Водителей просят пользоваться городским транспортом. На машине лучше ехать после 21 часов. На службу выйдут 17 экипажей Дорожного патруля ЦОДД, которые окажут автомобилистам помощь при мелких неисправностях машин, ДТП или в случае попадания в снежный занос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691657" frameborder="0"></iframe> Дерево рухнуло на два авто в Москве.

В соцсетях тоже обсуждают снег, вспоминают цитату политика Виктора Черномырдина «Никогда такого не было и вот опять».

- Кто-нибудь уже устал от зимней сказки? Хочется снять пуховик и надеть пальто? - интересуется в соцсетях Анна Замятина.

- Москва нарядилась к празднику — завтра День Святого Валентина, - считает Артем Кадик.

- Под снегом все города кажутся одинаковыми, что Москва, что Нью-Йорк, - написала Нина Кочкина.

- В Москву подвезли снег и я этому безумно рад, - оставил сообщение Евгений Еремеев.

- Москву накрыло снегом, но все же чувствуется приближение весны. Капель, почки на вербах и потрясающее пенье птиц, - написала Наталья Машкина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691567" frameborder="0"></iframe> Видео потопа на МКАДе.

КСТАТИ

Погода 14 февраля

- Днем будет переменная облачность, гололедица. Ночью местами небольшой снег, в области будет сильная гололедица, - сообщили в Гидрометцентре по России.

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