Новым тренером «Челси» может стать Зидан

После позорного поражения «Челси» от «Манчестер Сити» со счетом 0:6 все заговорили о смене тренера в знаменитом лондонском клубе. Первым из кандидатов на место Маурицио Сарри назывался его нынешний помощник Джанфранко Дзолла. Впрочем, ему отводится место временщика, до конца сезона. А потом, как отмечают английские СМИ, Абрамович найдет нового, более маститого наставника. А тут выбор свободных специалистов топ-уровня невелик.

Жозе Моуринью, которого недавно уволили из «Манчестер Юнайтед», уже дважды входил в синюю реку. Стоит ли третий раз испытывать судьбу?

А вот кандидатура Зинедина Зидана выглядит более реальной. Француз в прошлом году ушел из мадридского «Реала», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд, и с тех пор остается безработным. Но примет ли Зизу новый вызов?

Всего же с 2003 года, когда Абрамович приобрел в «Челси», тренеры менялись уже 15 раз. Двое из них - Моуринью и Хиддинк возглавляли лондонцев по два раза. То есть было уже 13 наставников.

Чертова дюжина Романа Абрамовича

1 Клаудио Раньери - по май 2004

2 Жозе Моуринью - с июня 2004 по сентябрь 2007 и с июня 2013 по декабрь 2015

3 Аврам Грант - с сентября 2007 по май 2008

4 Луис Фелипе Сколари - с июля 2008 по февраль 2009

5 Рэй Уилкинс - и.о. главного тренера в феврале 2009

6 Гус Хиддинк - с февраля 2009 по май 2009 и в декабре 2015

7 Карло Анчелотти - с июня 2009 по май 2011

8 Андре Виллаш-Боаш - с июня 2011 по май 2012

9 Роберто Ди Маттео - с марта 2012 по ноябрь 2012

10 Рафаэль Бенитес - с ноября 2012 по май 2013

11 Стив Холланд - и.о. главного тренера в декабре 2015

12 Антонио Конте - с июля 2016 по июль 2018

13 Маурицио Сарри - с июля 2018