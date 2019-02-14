Губернатор Приморского края Олег Кожемяко: «Наша задача - создать понятные правила для инвесторов»

В кейс-зоне Российского инвестиционного форума в Сочи прошел «Открытый диалог» с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Модератором дискуссии выступил главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин. Участниками встречи могли стать все гости форума. А все желающие могли посмотреть выступление в прямом эфире - на сайте kp.ru.

- У нас сегодня встреча с совершенно уникальным человеком. Во-первых, он был губернатором в четырех субъектах Федерации. Во-вторых, это губернатор, который был избран в новых, более сложных политических условиях, в реальной серьезной борьбе и в первом туре, - начал мероприятие Владимир Сунгоркин. - А так как у нас форум инвестиционный, то человек, который возглавил регион в таких условиях, - для любого инвестора большая находка. Он может выступать гарантом всего происходящего в Приморском крае.

Модератор дискуссии напомнил собравшимся, что Олег Кожемяко – уроженец Приморского края. И спросил, какие инвестиционные проекты новый губернатор будет реализовывать в приоритетном порядке.

- Задача 2019 года – создать фундамент и команду, определиться в тех направлениях, в которых необходимо оказывать меры государственной поддержки, а также сформировать те нормативы, которые будут позволять бизнесу видеть перспективы развития во всех отраслях, - пояснил глава Приморского края. - В строительной – и по срокам, и по подключению. В инвестиционной деятельности - те механизмы, которые будут позволять ему видеть перспективы подключения. В туристической отрасли – это возможности зайти в проект и какое-то время иметь региональные льготы. Это возможности приватизировать и выкупить арендуемые долгие годы помещения. Задача 2019 года проста и понятна - это сформировать понятные правила для инвесторов. Чем мы сейчас и занимаемся.

Напомним, Олег Кожемяко возглавил Приморский край относительно недавно - в конце прошлого года. До этого он был губернатором сначала Амурской области, а потом Сахалина. Главной темой Российского инвестиционного форума в Сочи в этом году является реализация национальных проектов. В четверг прошли основные мероприятия, в том числе пленарное заседание с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. «Комсомольская правда» является генеральным информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте kp.ru в ближайшее время.