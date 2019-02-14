Норвежка Рейселанд выиграла спринт на этапе Кубка мира в США

В четверг, 14 февраля, на этапе Кубка мира по биатлону в США в городе Солт-Лейк-Сити прошел женский спринт на 7.5 километров. В этой гонке наши девушки не смогли себя показать. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд - она прошла дистанцию за 19 минуты 47,6 секунды с 0 промахов. Второе место - у Кайсы Мякяряйнен, проигравшей 11,5 секунд и допустившей один промах. "Бронза" у Франциски Хильдебранд из Германии - проигрыш в 21,4 секунды и без промахов.

Россиянка Маргарита Васильева стала лучшей из наших, заняв 14 место и проиграв 1 минуту и 13,3 секунды. Ульяна Кайшева - на 20 месте с одним промахом и отставанием в 1 минуту 32,4 секунды. Другие - за пределами двадцатки.

Лейсан Бикташева с одним промахом на 44 позиции - с 1 промахом отставание в 2 минуты 28.1 секунды. Валерия Васнецова - 48-я, проигрыш составил 2 минуты 39,8 секунды. А вот Кристина Ильченко не попала в гонку преследования, оставшись за пределами 60 лучших в спринте - 4 штрафных круга и отствание в 3 минуты 19,6 секунды. Еще одна россиянка, Лариса Куклина, вообще не вышла на старт.

К слову, девушка лидера сборной России Александра Логинова украинка Мария Кручова заняла 73 место в итоговом протоколе - отставание в почти 4 минуты - 3:57.3 с 2 промахами на дистанции.