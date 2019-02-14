2019-02-14T22:41:11+03:00
Спорт

Норвежка Рейселанд выиграла спринт на этапе Кубка мира в США

Лучшая из россиянок Васильева заняла 14-е место в итоговом протоколе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Этап Кубка мира стартовал в США.Этап Кубка мира стартовал в США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 14 февраля, на этапе Кубка мира по биатлону в США в городе Солт-Лейк-Сити прошел женский спринт на 7.5 километров. В этой гонке наши девушки не смогли себя показать. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд - она прошла дистанцию за 19 минуты 47,6 секунды с 0 промахов. Второе место - у Кайсы Мякяряйнен, проигравшей 11,5 секунд и допустившей один промах. "Бронза" у Франциски Хильдебранд из Германии - проигрыш в 21,4 секунды и без промахов.

Россиянка Маргарита Васильева стала лучшей из наших, заняв 14 место и проиграв 1 минуту и 13,3 секунды. Ульяна Кайшева - на 20 месте с одним промахом и отставанием в 1 минуту 32,4 секунды. Другие - за пределами двадцатки.

Лейсан Бикташева с одним промахом на 44 позиции - с 1 промахом отставание в 2 минуты 28.1 секунды. Валерия Васнецова - 48-я, проигрыш составил 2 минуты 39,8 секунды. А вот Кристина Ильченко не попала в гонку преследования, оставшись за пределами 60 лучших в спринте - 4 штрафных круга и отствание в 3 минуты 19,6 секунды. Еще одна россиянка, Лариса Куклина, вообще не вышла на старт.

К слову, девушка лидера сборной России Александра Логинова украинка Мария Кручова заняла 73 место в итоговом протоколе - отставание в почти 4 минуты - 3:57.3 с 2 промахами на дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар – Байер 14 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар – Байер. Прямая онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Манчестер Юнайтед – ПСЖ 12 февраля: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 февраля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Новости 24
Украина пожаловалась на Россию в ВТО
В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек
В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников
"Победа" объяснила причину конфликта с актером Лановым и подарила ему бесплатные билеты
В Москве на Ореховом бульваре столкнулись автобус и легковушка
Медведев: санкций мы не боимся, однако это не ерунда
В США заявили, что любое решение по Венесуэле должно привести к уходу Мадуро
Климкин: наблюдателями на Украине скорее станут марсиане, нежели россияне
Похороны Сергея Захарова пройдут под Санкт - Петербургом
Следующая встреча по урегулированию в Сирии состоится в Астане
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал "КП", каким будет Восточный экономический форум-2019
Путин: необходимо скорее запустить конституционный комитет в Сирии
Кожемяко в интервью "КП" ответил на вопрос о строительстве гостиниц в Приморье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко - "КП": "Инвесторов в наш регион привлекает горнорудная промышленность и агрохолдинги"
Кожемяко в интервью "КП" указал на важность продвижения региональных проектов
Путин: Россия, Турция и Иран позитивно оценивают вывод войск США из Сирии
Кожемяко в интервью "КП" рассказал о наиболее интересном инвестпроекте в Приморье
Шойгу: Россия сделала все для сохранения ДРСМД
Россия, Турция и Иран будут придерживаться астанинского процесса
Свадебный кабриолет с автографом Путина ушел с молотка за 20 тысяч евро
В Москве эвакуирован Ярославский вокзал из-за угрозы минирования
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что заболела из-за постоянного стресса
Ребенок погиб при пожаре на юге Москвы