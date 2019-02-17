На Новом Арбате в ночном клубе ножом ранили посетителя

Из ночного клуба на Новом Арбате в полицию поступил звонок о ранении мужчины. На место прибыли сотрудники полиции и по горячим следам задержали подозреваемого. Это 25-летний мужчина. Сейчас он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- В полицию поступила информация о том, что в одном из клубов на улице Новый Арбат ранен мужчина. Сотрудники полиции, патрулирующие данную территорию, незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. При личном досмотре у мужчины изъят складной нож, - рассказали в пресс-службе УВД по ЦАО.

Как удалось выяснить полицейским, драка началась между двумя парнями 20 и 25 лет. У москвича был нож, а у прибывшего из области парня — нет. Избежать ранения не удалось.

- Потерпевший, 20-летний молодой человек, проживающий в Подмосковье, был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи, - уточнили в правоохранительных органах.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (максимальное наказание - лишение свободы на срок до восьми лет).

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