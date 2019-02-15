Остановить Трампа за 500 миллионов долларов

Пока Дональд Трамп готовится ввести в США режим чрезвычайного положения, чтобы выбить деньги на стену вдоль мексиканской границы, некоторые уже думают о его втором президентском сроке. Вернее, о том, как этого не допустить.

Бывший мэр Нью-Йорка, известный медиамагнат и тоже республиканец Майкл Блумберг решил потратить на предвыборную борьбу с однопартийцем 500 миллионов долларов. Как минимум. Это на 175 миллионов больше суммы, которую угрохал на свою избирательную кампанию Трамп.

При этом пока неизвестно, будет ли Блумберг сам баллотироваться в президенты. Ежели нет, то республиканцу не жалко отдать деньги на информподдержку (по его словам, "беспрецедентную") кандидата из вражеского стана демократов - только б не допустить переизбрания Дональда в 2020 году.

-Этого нам хватит на несколько первых месяцев. Майк потратил 100 миллионов долларов на свои прошлые выборы в Нью-Йорке. Это 3% населения страны, - заявил изданию Politico главный советник Блумберга Кевин Шики.

Будет он баллотироваться сам или нет, экс-мэр решит в течение трех недель.

- Мое решение не зависит от того, что собираются делать другие. Оно зависит от того, думаю ли я, что могу что-то изменить, - поясняет сам Блумберг.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

«Психоз подорвет доверие к доллару и может отвлечь от Венесуэлы и Сирии»

- А потом все равно во всем обвинят Россию! Психоз продолжает развиваться и способствует дальнейшему расколу американского общества. Для остальных стран это, скорее, хорошая новость, чем плохая - пусть американцы занимаются внутренними проблемами и отвлекутся от Сирии, Венесуэлы и так далее. Хотя на это надежды мало. Внутренний кризис серьезно подорвет доверие к доллару, которое уже подорвано. Но если американские элиты хотят продолжать антитрамповское ралли, что тут поделать...