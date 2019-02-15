Норвежец Кристиансен победил на этапе Кубка мира по биатлону в США

В американском Солт-Лейк-Сити завершился мужской спринт на этапе Кубка мира по биатлону. Победителем 10-километровой гонки стал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Он прошел дистанцию за 23 минуты 29,7 секунды и не допустил ни одного промаха. Для него это - первая победа на этапах Кубка мира в профессиональной карьере.

Поразил своим выступление Йоханнес Бе. Лидер общего зачета Кубка мира на втором огневом рубеже допустил 4 промаха, но смог занять пятую позицию, проиграв победителю 38,2 секунды. Лучший из российских спортсменов Евгений Гараничев на 15-й позиции. А вот лидер сборной России Алекандр Логинов занял только 28-е место, допустив три промаха на втором огневом рубеже. В гонку преследования он уйдет с отставанием в 1 минуту 32,6 секунды.

Завтра, 16 февраля, в Солт-Лейк-Сити пройдет гонка преследования. Сначала на старт выйдут женщины, а затем - мужчины.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Кубок мира. Восьмой этап. Солт-Лейк-Сити, США

Мужчины. Спринт

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 23.29,7 (0+0).

2. Симон Детьё (Франция) — +1,3 (1+0).

3. Роман Рес (Германия) — +22,4 (0+1).

4. Эрик Лессер (Германия) — +23,0 (0+0).

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — +41,5 (0+4).

6. Кентен Фийон Майе (Франция) — +42,9 (0+1)...

15. Евгений Гараничев (Россия) — +1.07,3 (1+0)

24. Александр Поварницын (Россия) — +1.27,4 (0+0).

28. Александр Логинов (Россия) — +1.32,6 (0+3).

48. Эдуард Латыпов (Россия) — +2.19,5 (2+1).

55. Юрий Шопин (Россия) — +2.34,1 (1+1).

77. Сергей Корастылёв (Россия) — +3.34,6 (3+2).