Аня Чиповская отреагировала на слухи о себе: «Я сделала одну-единственную операцию»

После выхода в свет сериала "Оттепель" внешность главной героини Ани Чиповской обсуждали все. Некоторые из представителей средств массовой информации даже находили пластического хирурга, который якобы занимался усовершенствованием внешности красивой актрисы. Однако, в недавнем интервью актриса попыталась опровергнуть все слухи которые ходят вокруг ее якобы "сделанной" красоты.

«Людям хочется считать, что девушка, чтобы быть красивой, делает огромное количество операций, и мне каких только не приписывали. Якобы я изменила губы, удалила на щеках комки Биша (жировые отложения на лице, между челюстями и скулами. — Прим. ред.), еще что-то... Я всегда читала про себя огромное количество сплетен, потом надоело» — призналась актриса.

Никаких пластических операций я не делала, - продолжает настаивать актриса. Кроме одной, да и то это было давным-давно.

«Я сделала одну-единственную операцию: в детстве мне отделили нижнюю десну от зубов», - призналась Аня.

Красавица считает, что любые изменения к лучшему во внешности можно достигнуть за счет правильного ухода и сформированного стиля. Она, например,недавно сменила прическу, отказавшись от длинных волос в пользу эффектной стрижки.

«Я поняла, что короткая стрижка — это реально мое, она лучше отражает мою сущность. До первого класса у меня было короткое каре с челкой, но всю остальную жизнь я ходила с гривой волос. Я любила длинные волосы, но выглядела так кукольно! Мне вечно говорили: «Вы настолько тонкая и нежная. Вы, наверное, мяса не едите?» — «Почему? Ем, положите». «Вам, наверное, что-то безалкогольное налить?» — «Нет, мне, пожалуйста, алкогольное». «Вы, наверное, платья любите» — «Нет, я люблю спортивные штаны и кеды!», - рассказала Чиповская «Теленеделе».