Одна болезнь на двоих: Братьям ищут донора костного мозга

Кошмар для семьи Дьяконовых начался в феврале 2017 года. У любимого единственного сына Ярослава подскочила температура, были увеличены печень и селезенка. Мальчика вначале обследовали в больнице в Елабуге, затем направили в Казань.

- Мы лежали там две недели и врачи долго не могли понять, в чем проблема. Нам говорили: “Ребенок не может одновременно болеть несколькими болезнями”. В итоге поставили первичный диагноз - аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, - рассказывает Римма Дьяконова.

Чтобы подтвердить диагноз, кровь Ярослава направили в Москву, в Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачёва. Пока семья ждала ответ, Римма узнала, что ждет второго ребенка. А когда женщина была на седьмом месяцев беременности, пришли окончательные итоги: у Ярослава диагностировали гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Это редкое гематологическое заболевание, которое постепенно поражает важные органы - печень, селезенку, лимфузлы, легкие, мозг...

rimmylia_dyakonova Ярослав не ходит в детский сад и мало играет со сверстниками - из-за недуга мальчик стал взрослым не по годам

Самое страшное, что когда на свет появился младший сынишка, Святослав, ему врачи поставили такой же диагноз. Любые простуды и вирусы для мальчишек могут быть смертельно опасными.

Пересадка костного мозга - единственный шанс для мальчишек. Мама и папа в качестве доноров сыновьям не подходят.

Надежда для семьи появлялась уже дважды. Но первый подошедший донор костного мозга из Петербурга внезапно отказался. Второго претендента на трансплантацию нашли в Германии - повторные анализы, к сожалению, не подтвердили совпадение.

rimmylia_dyakonova Святослав и Ярослав обожают играть друг с другом

Несмотря на все трудности, семья верит - донор, готовый дать шанс на жизнь годовалому Святославу и 6-летнему Ярославу, обязательно найдется.

- Нам очень помогает сейчас вера - что все получится у нас и наши дети будут здоровы. Еще поддержка друг друга - и детей. Они не дают нам права опускать руки, - говорит Римма.

Группа поддержки братьев Дьяконовых

ВАЖНО

Как стать донором костного мозга

Чтобы пересадка костного мозга прошла успешно, нужно найти человека, чей набор генов совпадает с набором генов пациента. Шанс встретить своего генетического близнеца - 1 к 10 тысячам.

Чтобы врачи могли найти его для Ярослава и Святослава, а также других детей и взрослых с раком, лейкозами и тяжелыми наследственными заболеваниями нужно, чтобы в российском национальном регистре потенциальных доноров костного мозга было как можно больше людей. Пока в нем чуть больше 94 тысяч человек - на 144-миллионную страну.

Чтобы вступить в регистр, нужна самая малость: 4-9 миллилитров вашей крови.

Сдать кровь на типирование можно в НМИЦ гематологии в Москве, в любом из офисов Инвитро по всей России, а также во время донорский акций, чей список публикуется на сайте РДКМ.

Вступление в регистр не означает, что вы обязательно станете донором костного мозга. Но, возможно, в один день именно вы окажетесь последним шансом на жизнь для кого-то. И сможете спасти человека.

О том, как проходит операция по пересадке костного мозга, что чувствуют при этом доноры, и где хранятся их данные, “КП” рассказали эксперты регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

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Совершить чудо и подарить жизнь человеку может каждый - для этого нужно сдать всего 4-9 миллилитров крови (чайную ложку!) и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга (подробности)