Техас побил 45-летний рекорд по нефти

Прежний рекорд был установлен в 1973 году: в Техасе тогда добыли 1,28 млрд. баррелей нефти. Источник нового достижения – в совершенствовании технологий добычи сланцевой нефти: прирост был обеспечен во многом за счет Пермского сланцевого бассейна, который располагается на территории Техаса и Нью-Мексико. Новый рекорд нефтедобычи в Техасе установлен на фоне действующего соглашения по сокращению добычи странами ОПЕК+, в число которых входит и Россия.

Как отметило издание The Times, нефтяной бум в Техасе позволяет США стать чистым экспортером нефти. Это дает американской администрации возможность обсуждать санкции против нефтедобывающих стран, не опасаясь роста цен на бензин. Эксперты комментируют ситуацию.

По мнению автора издания Бена Хойла, развитие добычи сланцевой нефти наносит удар по России и Саудовской Аравии, которые пытаются снизить добычу ради повышения мировых цен на нефть.

Проектами в Пермском бассейне заинтересовались BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil и Chevron, которые уже вложились в них, или собираются это сделать. Например, в Chevron планируют через два года добывать шестую часть их мировой добычи в Пермском бассейне.

«Страны ОПЕК не могли представить, что Пермский сланцевый бассейн может стать следующей звездой мирового производства», - приводит издание высказанное для The New York Times мнение Рене Ортиза, бывшего генерального секретаря ОПЕК. – «Они не могли представить, что одно месторождение – одно месторождение, а не целая страна – станут месторождением-монстром их воображения».

Российские эксперты высказались о том, насколько это скажется на ситуации в мировой отрасли.

Главный директор по экономическому направлению, руководитель Экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов:

Рост добычи в США действительно делает американскую экономику менее зависимой от изменения цены на нефть. Десять лет назад у них был большой чистый импорт, и рост цен на нефть негативно сказывался на экономике, увеличивая цену этого импорта. Сейчас американцы являются нетто-экспортерами нефти, и, соответственно, зависимость от цены на нефть для них сильно уменьшилась.

Важно понимать, что в отличие от ОПЕК в случае сланцевой нефти речь идет о большом количестве некрупных производителей. Они не принимают решения централизованно. При росте цен увеличивается прибыльность, и соответственно, для участников рынка создаются стимулы наращивать добычу. В Техасе речь идет в основном о Пермском бассейне.

Когда ОПЕК+ снижает добычу, цена на нефть растет. Соответственно, вырастает прибыльность добычи. Так как производители сланцевой нефти могут довольно быстро наращивать добычу, это приводит к росту добычи в США. По крайней мере, последние два года так и происходит. Рост добычи в США ускорился во многом потому, что ОПЕК+ сокращала добычу. И, соответственно, это дало американским компаниям возможность увеличить добычу.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:

Проблема, связанная с замещением сланцевой нефтью выпадающих объемов мировой добычи, действительно существует. Если помните, на этот счет недавно было письмо главы компании «Роснефть» Игоря Сечина президенту Путину, описывающее этот дисбаланс на рынке. Мы видим, что американцы год за годом обновляют исторические рекорды добычи. В том числе за счет сланцевых формаций. Растет и добыча в Мексиканском заливе, но и сланцевая добыча тоже растет. При этом, объемы от ОПЕК становятся меньше.

Аналитик нефтяного рынка австрийского банка Raiffeisen Андрей Полищук:

Действительно, США сейчас – это тот игрок, который балансирует рост спроса. В этом году, если не ошибаюсь, прогнозируется рост добычи в США на 1,8 миллионов баррелей в сутки. Спрос при этом, по прогнозам, будет расти на 1,3-1,4 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, если никаких сокращений не будет, а наоборот, еще будет какая-то добавка со стороны ОПЕК, России или каких-то других игроков, на рынке образуется явный дисбаланс.

Соответственно, чтобы этого избежать, ОПЕК принял решение сократить добычу. В январе уже было жесткое сокращение, больше, чем на миллион баррелей в сутки. Соответственно, если сокращение будет выдерживаться такими темпами и сделка будет продлена до конца 2019 года, то вполне возможно, что будет достигнут баланс. Баланс при этом будет достигнут за счет замещения сланцевой нефтью. Это происходит уже не первый год.