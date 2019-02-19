Селянка 18 лет прятала тело пропавшей сестры в холодильнике

В хорватском селе Паловец нашли труп женщины, которая исчезла 18 лет назад. Тело обнаружено в доме родной сестры умершей.

Жасмин Доминич пропала в 2000 году, когда ей было 23 года. Родственники рассказали соседям, что женщина уехала за границу и работает во Франции. Но внезапно родня забила тревогу и обратилась в полицию. Правда, произошло это лишь в 2005 году, когда Ясмина долгое время не выходила на связь, а точнее о ней ничего не было слышно целых пять лет.

Тогда территорию дома обыскали, но внутрь заходить не стали, сообщил представитель полиции. Труп нашли только со второй попытки. Тело женщины расчленили, завернули в целлофан и поместили в отдельную морозильную камеру.

Труп хранился в отдельной морозильной камере в доме, где проживала и сама Ясмина Доминич. Сейчас в нем живет старшая сестра Ясмина со своей дочерью и зятем. Кроме того, там жил и отец пропавшей девушки. Мужчина ушел к праотцам два года назад.

Тело Ясмины нашли из-за зловония, которое стал испускать холодильник после отключения электричества, передает Index.hr. По слухам, зять старшей сестры Ясмины наткнулся на страшную находку. Примечательно, что до того момента мужчина не знал, что в доме есть еще одна морозильная камера. Она находилась в кладовке на первом этаже.

В полиции подозревают, что Ясмина Доминич убила ее старшая сестра. Чтобы определить все обстоятельства случившегося, прокуратура назначила вскрытие и анализ ДНК. По неофициальным данным, 45-летняя женщина была арестована. Ее адвокат заверил, что женщина чувствует себя хорошо, но он не имеет права раскрывать какие-либо другие подробности расследования.