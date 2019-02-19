2019-02-19T19:53:28+03:00
Происшествия

Селянка 18 лет прятала тело пропавшей сестры в холодильнике

Труп нашли только со второй попытки
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
В хорватском селе труп 18 лет хранился в морозильной камере.В хорватском селе труп 18 лет хранился в морозильной камере.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В хорватском селе Паловец нашли труп женщины, которая исчезла 18 лет назад. Тело обнаружено в доме родной сестры умершей.

Жасмин Доминич пропала в 2000 году, когда ей было 23 года. Родственники рассказали соседям, что женщина уехала за границу и работает во Франции. Но внезапно родня забила тревогу и обратилась в полицию. Правда, произошло это лишь в 2005 году, когда Ясмина долгое время не выходила на связь, а точнее о ней ничего не было слышно целых пять лет.

Тогда территорию дома обыскали, но внутрь заходить не стали, сообщил представитель полиции. Труп нашли только со второй попытки. Тело женщины расчленили, завернули в целлофан и поместили в отдельную морозильную камеру.

Труп хранился в отдельной морозильной камере в доме, где проживала и сама Ясмина Доминич. Сейчас в нем живет старшая сестра Ясмина со своей дочерью и зятем. Кроме того, там жил и отец пропавшей девушки. Мужчина ушел к праотцам два года назад.

Тело Ясмины нашли из-за зловония, которое стал испускать холодильник после отключения электричества, передает Index.hr. По слухам, зять старшей сестры Ясмины наткнулся на страшную находку. Примечательно, что до того момента мужчина не знал, что в доме есть еще одна морозильная камера. Она находилась в кладовке на первом этаже.

В полиции подозревают, что Ясмина Доминич убила ее старшая сестра. Чтобы определить все обстоятельства случившегося, прокуратура назначила вскрытие и анализ ДНК. По неофициальным данным, 45-летняя женщина была арестована. Ее адвокат заверил, что женщина чувствует себя хорошо, но он не имеет права раскрывать какие-либо другие подробности расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эсминец США второй раз с начала года зашел в Черное море
Оззи Осборн отменил концерты в трех странах из-за тяжелой болезни
Danske Bank сворачивает деятельность в России и Прибалтике
Более 10 человек могут быть погребены под лавиной в Швейцарии
Россия направила Британии ноту из-за интервью с родными погибшей в Эймсбери
Умер Борис Яшин - советский актер и кинорежиссер
Членов съемочных групп НТВ и "Россия 1" не пустили в Молдавию
Путин: у молодежи нужно воспитывать чувство гордости за наследие нашего народа
В МИД РФ опровергли слова Порошенко об отказе США от контактов с Россией
Эксперты выяснили, в каких городах России самая дешевая шаурма
Семейный психолог объяснила, почему люди перестали хотеть жениться
Ученые полностью расшифровали геном большой белой акулы
Причина смерти Карла Лагерфельда: модельер долгое время скрывал тяжелую болезнь
Эксперт рассказал, в какой таре продается настоящая красная икра
Кудрин перечислил возможные последствия новых санкций США против России
В здании администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски
Мэр столицы Франции о смерти Лагерфельда: "Он был Парижем"
Путин и король Саудовской Аравии обсудили совместные действия на рынках углеводородов
Виржини Виар займет место Карла Лагерфельда в доме моды Chanel
Берни Сандерс объявил о намерении повторно баллотироваться на пост президента США
Глава МИД Японии назвал условие получения Трампом Нобелевской премии
Лавров надеется, что Словакия сможет обеспечить консенсус в ОБСЕ
В Совфеде предложили закрывать гипермаркеты в выходные
Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС
Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля
Количество отжиманий укажет на проблемы с сердцем