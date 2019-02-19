2019-02-19T18:54:18+03:00
В мире

Как моряка прославил поцелуй: в США умер ветеран с победного фото на Таймс-сквер

Джордж Мендонса не дожил день до своего 96-летия
Ася ХОВАНСКАЯ
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Знаменитый кадр с поцелуем на Таймс сквер. Фото EASTNEWS/AP Photo/Victor JorgensenЗнаменитый кадр с поцелуем на Таймс сквер. Фото EASTNEWS/AP Photo/Victor Jorgensen
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В доме престарелых Род-Айленда скончался 95-летний ветеран ВМС США Джордж Мендонса. Тот самый бравый моряк со знаменитого снимка военных лет, когда 14 августа 1945-го его поцелуй на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка попал в объектив фотографа Альфреда Эйзенштадта.

Тогда президент США Гарри Трумэн объявил об окончании войны с Японией, и тысячи ликующих американцев выбежали на улицы Нью-Йорка. Среди них была и 21-летняя ассистентка стоматолога Грета Циммер Фридман. Неожиданно к ней подбежал Мендонса и на радостях поцеловал. Никакой романтики у самих героев снимка не было: они не были до этого знакомы и не продолжили знакомство после случившегося. Как признавалась Грета, поцелуй был не «чем-то романтическим», а «спонтанным празднованием победы».

Сам Джордж, как оказалось, вообще спешил на свидание с другой девушкой. Кстати, тоже медсестрой, Ритой Петри. На ней он впоследствии и женился.

А вот снимок в отличие от Джорджа и Греты зажил самостоятельной и очень романтичной жизнью. Фото, которое в народе назвали»Поцелуй», перепечатал журнал Life, и для американцев оно стало символом победы.

В минувший понедельник дочь Мендонсы сообщила, что ветеран умер от острой сердечной недостаточности. До своего 96-летия он не дожил всего один день. Грета ушла из жизни в 2016 году, ей было 92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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