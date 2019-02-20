Геннадий Онищенко про возвращение вытрезвителей: "Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом"

- Геннадий Григорьевич, доброе утро.

- А, это та газета, которая меня дискредитирует?

- Считай по-нашему, мы выпили не много,-

Не вру, ей-бога,- скажи, Серега!

И если б водку гнать не из опилок,

То что б нам было с пяти бутылок!

Помните такую песню? Это Высоцкий.

- Вы даже и стихотворение не можете воспроизвести в полном объеме. «То что б нам было с трех-четырех- пяти бутылок!» Вот так это звучало в классическом исполнении!

- Я пил из горлышка, с устатку и не евши,

Но я, как стекло, был, то есть остекленевший...

- А это уже интерпретация по товарищу Гамову!

- Но, Геннадий Григорьевич, - самое замечательное…

Приятно все-таки, что нас здесь уважают:

Гляди - подвозят, гляди - сажают!

Разбудит утром не петух, прокукарекав,-

Сержант подымет - как человеков!

- Это, Александр, называется «Ода из вытрезвителя».

- Нет. Это вообще-то - «Милицейский протокол» Высоцкого. Но и против вашего варианта я, господин Онищенко, не возражаю.

- Но, товарищ Гамов, люди уже обсуждают Послание президента. А вы сквернословите вот этими воспоминаниями. Это как понимать? Это очередная провокация или что?

- Нет, это не моя провокация. Это провокация либо сенаторов, либо депутатов. Потому что есть у них предложение возродить вытрезвители. Потому что - вы-то не были в вытрезвителе, а я-то по юности - был. Там, знаете, что самое противное? Что попадаешь туда в свободное от работы время, а пишут на работу потом. Геннадий Григорьевич, если будут вытрезвители, как предлагают сенаторы, возрождать по старым лекалам, то это никуда не годится. Это, кстати, не ваша вообще идея – возродить?

- (важно так) Во-первых, вы были там как пациент, а я там дежурил, будучи студентом медицинского института.

- (радостно так) А вы в каком вытрезвителе дежурили?

- И я видел клиентов самых разных, и видел, как их привозят, освидетельствуют, что он действительно находится в состоянии алкогольного, а не какого-либо другого опьянения.

- А меня не помните?

- Потом – как их успокаивали некоторых… Свойством отдельных находящихся в состоянии алкогольного опьянения граждан России является возбуждение. Как правило, это бывают люди, очень тихие в быту…

- Вы к койкам привязывали народ!

Но если я кого ругал, карайте строго,

Но это вряд ли, скажи, Серега!

А что упал, так то от помутненья,

Орал не с горя, от отупенья.

- К койкам не привязывали, но холодный душ бывал. И это помогало. Кстати, и закаливание проходило заодно.

- (возмущенно) И вы хотите это возродить, да? На работу потом еще напишете - в «Комсомолку».

- (настойчиво) Я все-таки не услышал ответа на свой вопрос. Про Послание президента…

- Потому что я возбужден, потому что мне юность моя вспомнилась.

- Конечно же, вопрос, связанный с этим, он не праздный. И в том числе потому, что те люди, которые утрачивают контроль над своей двигательной активностью, умственной деятельностью, с одной стороны, являются пострадавшей стороной...

- Вот!

- ... в силу своей привязанности…

- Геннадий Григорьевич, вы говорите о привязанности к койкам в вытрезвителе или к алкоголю? Что вы имеете в виду?

- Я говорю о зависимости… Вашей, к счастью, зависимости, насколько я знаю, давно уже нет!

- Это - из-за таких, как Онищенко. Да - нету зависимости!

- ... Но вот если рассуждать о зависимости от этилена в метаболизме людей… Как правило, эти люди попадают в вытрезвители, будучи больными алкоголизмом, хотя, бывали в этих учреждениях и просто случайные… Но, тем не менее... Это с одной стороны. С другой, они могут быть на улице, как говорится, обобраны…

- И в вытрезвителе могли быть обобраны!

- Не кощунствуйте.

- Правда.

- Второе. Учитывая, что у нас все-таки северная страна и только три месяца бывает, и то с горем пополам, тепло, а все остальное время - холодно, этот фактор воздействия на продолжение жизнедеятельности людей нужно тоже учитывать… Что касается сообщения на работу, этот вопрос требует обсуждения…

- Конечно! Скажите, а кто платить за это будет? Раньше государство платило.

- Нет, государство раньше не платило.

- А кто?

- Сам «виновник торжества». Это услуга. За услугу надо платить.

- А я не помню, чтобы я платил.

- Ну, вы, во-первых, не кощунствуйте на себя. Нашел чем бравировать.

- Но вы же никому не расскажете? Что я там был...

- Так вот, платить будет сам посетитель. А как же? Извините, довел себя до состояния млекопитающего, не имеющего второй сигнальной системы, то есть, той системы в организме, которая занимается самосохранением.

- То есть - вы будете за возрождение вытрезвителей голосовать?

- Я считаю, что такого рода заведения и мероприятия должны быть. Другое дело, когда эта идея возрождалась лет 5 или 6 назад, шел спор, чье это учреждение – медицинское или МВД. Раньше они были в системе МВД.

- Геннадий Григорьевич, пусть лучше Минздрав возьмет себе эти лечебные, я считаю, заведения. Зачем в МВД? Так бы на «Скорой» привезли. А то будут в «Воронок» забрасывать.

- Значит, давайте так, товарищ Гамов. Среди широких кругов медицинской общественности вы неизвестны как эксперт по этой тематике – реабилитации алкоголезависимых граждан нашей страны. Поэтому ваше мнение пока оставьте при себе. У вас будет еще много поводов поёрничать…

- Я вообще не ёрничаю, я на полном серьезе.

- Так что вопросы вытрезвителей и вопросы принудительного лечения алкоголизма, они на повестке дня стоят. Как это организовать – вопрос, требующий серьезного обсуждения. Потому что мы живем уже в другой стране, с другой экономикой.

- Да, уж!

Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся.

Я рупь заначил,- опохмелимся!

И все же, брат, трудна у нас дорога!

Эх, бедолага! Ну спи, Серега!

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Медвытрезвители, работавшие долге годы в СССР, упразднили в 2011 году. Во времена Советского Союза эти учреждения были в ведомстве МВД, а с 2011 года обязанность подбирать пьяниц возложили на «Скорую помощь», что создало для медиков не только дополнительные сложности, но и стало статьей дополнительных существенных расходов.

Ответственность за доставку «некондиционных» граждан вновь предлагается возложить на полицию, а вот обустройством заведений должны заняться региональные власти.

Что касается финансирования медвытрезвителей, то вопрос остается открытым. Скорее всего, платить за невольный сервис придется самим клиентам заведения.