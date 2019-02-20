В Бельгии требуют отменить «гитлеровские пенсии»

В Бельгии разгорелся скандал вокруг выплат пенсий. Оказалось, что в королевстве проживают 27 человек, которые получают денежные пособия, назначенные еще в 1941 году Адольфом Гитлером, пишет газета De Morgen.

Размер «гитлеровских пенсий» варьируется от 425 до 1275 евро в месяц. Его получают бывшие нацисты и их потомки. Такая коллизия произошла потому, что в 1949 году ФРГ стала страной-правопреемницей Третьего рейха, поэтому все обязанности по выплатам пенсий перешли к ней. В том числе и обеспечение пособиями нацистских солдат, которым Гитлер гарантировал денежные выплаты за лояльность, верность и послушание.

Впервые о начислении пенсий бывшим нацистам, живущим в Бельгии, заговорили в 2016 году. Когда в Евросоюзе вступил в силу закон, который обязывает страны ЕС обмениваться между собой информацией о пенсиях, которые выплачиваются жителям других государств. Тогда и вскрылось, что пенсии от правительства Германии получают подданные Бельгии, служившие в СС.

Тогда к бельгийскому правительству обратились активисты «Группы памяти». Среди них - бывшие узники нацистских лагерей и патриотически настроенные бельгийцы. Общественники требовали прекратить выплаты бывшим нацистам. По их приблизительным подсчетам, денежные пособия получили на тот момент 2,5 тысячи бельгийцев. Эти данные подтвердили и в немецком правительстве. «Группа памяти» потребовала создать спецкомиссию, которая должна была обнародовать имена получателей «гитлеровских пенсий».

На днях парламентский комитет по иностранным делам рассмотрит обращение от депутатов, которые призвали решить проблему «нацистских выплат» в ближайшее время дипломатическим путем.

- Имена этих людей известны немецкому послу в Бельгии, однако федеральное правительство, которое многие годы не могло принять реформ в сфере финансов, не осведомлено о данных бельгийцах, - говорится в обращении.

- Вся политическая правовая практика нынешней Германии строится на том, что есть ряд законов и постановлений, которые не были отменены так называемыми оккупационными правительствами после окончания Второй мировой войны. За четыре года — с 1945 по 1949 года - временные власти выборочно отменяли постановления, принятые Гитлером. Только власти «советской части» Германии полностью отменили законы, изданные за время существования Третьего рейха. Видимо, постановление о «гитлеровских пенсиях» в ФРГ не успели отменить, - пояснил «КП» главный научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев. - Не исключаю, что после скандала в Бельгии начнется волна «пенсионных» разоблачений по всей Европе. Потому что коллаборационисты, работавшие на Третий рейх, были не только в Бельгии, но и в Норвегии, Голландии, Дании.