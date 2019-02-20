Елена Вяльбе: Дмитрий Губерниев занимался не своей непосредственной работой. Он комментатор – пусть комментирует

- Елена Валерьевна, какие у вас ожидания накануне чемпионата мира?

- Да не знаю… Какие у нас ожидания? Бороться за самые высокие места на этом чемпионате мира.

- Всего в лыжных гонках разыгрывается 12 комплектов медалей. Что будет считаться успехом?

- Наверное, будет хорошо, если выиграем одну золотую. Две - будем считать, что это отлично.

- Елена Валерьевна, вы на чемпионате мира 1997 года в Тронхейме показали абсолютный результат - выиграли все пять дистанции. Такое сейчас возможно вообще?

- А почему нет? Конечно, возможно.

- Наверное, скорее, у девочек, а не у ребят?

- Ну, я бы не стала говорить, конкретно у кого. Есть и мужики очень сильные, есть и девчонки очень сильные. Норвежка Тереза Йохауг находится в очень хорошей форме и может выиграть 5 золотых медалей…

- Но сейчас у женщин разыгрывается больше медалей. Так что, теоретически, она может побить ваше абсолютное достижение.

- Да, было 5 дистанций, сейчас – 6. Добавился спринт. Но Тереза в нем не участвует. Так что может обойти, толко если в спринте побежит…

- В сборной России 12 мужчин и 12 женщин. Все будут выступать, или кто-то останется в запасных?

- Все выйдут на старт.

- А кто какую дистанцию побежит уже известно? Или это секретная информация?

- Окончательно, конечно, нет. Потому что все будет зависеть оттого, как пройдут первые старты. Есть лидеры команд, с которыми больше связано... Но есть, скажем так, менее сильные спортсмены, которые будут участвовать только в определенных гонках. Но приблизительно уже понятие есть, кто и где должен бегать.

- У нас лидерами команды называют Сергея Устюгова и Александра Большунова. А у девочек это Наталья Непряева, правильно?

- Непряева, Белорукова, Седова.

- Вы их всех в один ряд ставите?

- Наверное, Наталья сейчас выше стоит. Следующая – Юлия Белорукова, потом – Анастасия Седова. Но также и про Большунова с Устюговым нельзя сказать, что они на одной планке стоят.

- Ну да, Большунов в последний момент прибавил и выиграл последний этап кубка мира. В то же время Устюгов на опыте, наверное, пойдет теперь... А это правда, что «конек» - это немножко не наш конек, а вот классика – это да. По крайней мере, в спринтах. Это так?

- Для Устюгова, я считаю, коньковый спринт более приоритетный, чем классический. Хотя он спринт бегает и тот и другой супер. Для Большунова, конечно, классический спринт больше подходит. У нас команда в принципе достаточно универсальная. Я бы не стала говорить, что для нас реально лучше.

- Какое-то время в сборной России было разделение на спринтеров и стайеров.

- У нас больше нет такой команды, отдельно спринтерской.

- А в мире сейчас каковы тенденции, тоже бегут всё?

- В мире уже давно от этих команд отказались. По-моему, в этом году так делали только норвежцы, но я в их команде тоже сейчас не вижу отдельных спринтеров, у них тоже все универсалы. Все те, кто бегает спринт, бегают и другие дистанции, и очень успешно. И яркий пример этому – Йоханнес Клебо.

- Наш главный соперник, я так понимаю.

- Да, один из главных соперников для всего мира.

- Елена Валерьевна, ваша перепалка с Губерниевым…(«Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву... К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно», - недавно написала в соцсетях Вяльбе. )

- У меня с ним никакой перепалки не было. Это все надумано и раскручено СМИ и любителями Инстаграма. Безусловно, мы постараемся избежать этого. Он занимался не своей непосредственной работой. Он комментатор – пусть комментирует…

- Елена Валерьевна, вы, наверное, очень волнуетесь, переживаете во время гонок. Как вы реагируете – смотрите или, может быть, отворачиваетесь, вообще не смотрите?

- Нет, я смотрю, никогда не отворачиваюсь, никогда не закрываю глаза. Переживаю, радуюсь, огорчаюсь, плачу – и от счастья, и от огорчения. Иногда матом ругаюсь. Всякое бывает, это же жизнь.

- Тогда в эти две недели давайте от счастья будем плакать. Желаю вам всего хорошего.

- Спасибо большое.